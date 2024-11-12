Списывать оформленные мошенниками кредиты предложили в Казахстане

Также предложено усилить наказание за электронные кредиты, ввести биометрическую идентификацию при онлайн-кредитах и установить защитные меры для пенсионеров и уязвимых групп.

На заседании Международного совета Верховного Суда обсудили внедрение искусственного интеллекта в суды и защиту жертв интернет-мошенничества. Отмечено, что количество дел о мошенничестве в интернете выросло на 270% по сравнению с прошлым годом. Жертвы часто сами берут кредиты или продают имущество под влиянием мошенников.

Судьи отметили, что, хотя в Уголовном кодексе нет специальной статьи для защиты таких жертв, существуют гражданско-правовые механизмы. В суды поступают иски о возврате денег с «дропперов» и против банков или микрофинансовых организаций.

Если доказано, что деньги попали к «дропперам» незаконно, их обязуют вернуть средства. Такая практика помогает предупреждать мошенничество. Также предложено усилить наказание за электронные кредиты, ввести биометрическую идентификацию при онлайн-кредитах и установить защитные меры для пенсионеров и уязвимых групп.

Еще одно предложение — обязать банки списывать долги, если суд признает займ мошенническим. Это побудит банки повышать безопасность своих кредитов. Рекомендации будут переданы в уполномоченные органы для дальнейшей реализации.