Еще одна гибель военнослужащего произошла в Казахстане

Трагедия произошла 14 ноября в воинской части Жаркентского гарнизона. Подробности случившегося не сообщаются. Однако по данным пресс-службы сухопутных войск Казахстана, в результате нарушения мер безопасности он получил тяжёлую травму, от которой скончался.

Трагедия произошла 14 ноября в воинской части Жаркентского гарнизона. Подробности случившегося не сообщаются. Однако по данным пресс-службы сухопутных войск Казахстана, в результате нарушения мер безопасности он получил тяжёлую травму, от которой скончался.

– 14 ноября в ходе проведения внеплановых занятий по противодиверсионной безопасности в результате нарушения мер безопасности получил травмы несовместимые с жизнью офицер одной из воинских частей Жаркентского гарнизона, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Иную информацию в интересах следствия не разглашают.

– Командование сухопутных войск выражает соболезнование родным и близким погибшего, им будет оказана вся необходимая помощь, – отмечается в тексте.

К сожалению, это не первая трагедия в рядах вооруженных сил. Так, 16 сентября во время несения службы в суточном наряде военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арысского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. Пулевое ранение получил и солдат-срочник в Актау. Он скончался по дороге в больницу.

13 октября текущего года в городе Шахтинск в квартире нашли тело военнослужащего по контракту. По предварительной информации, он совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта.

28 сентября в своей квартире в Актау повесился другой военнослужащий по контракту.

7 ноября 19-летний рядовой дважды выстрелил себе в голову из автомата АК-47. Погибший солдат проходил службу в пограничных войсках КНБ в пункте Зайсан и был родом из Туркестанской области. На месте происшествия предсмертную записку не обнаружили.