Ещё один солдат-срочник наложил на себя руки в Казахстане

По предварительным данным, 19-летний рядовой дважды выстрелил себе в голову из автомата АК-47. Инцидент произошел вечером 7 ноября около пяти часов. Погибший солдат проходил службу в пограничных войсках КНБ в пункте Зайсан и был родом из Туркестанской области. На месте происшествия предсмертную записку не обнаружили.

По предварительным данным, 19-летний рядовой дважды выстрелил себе в голову из автомата АК-47. Инцидент произошел вечером 7 ноября около пяти часов. Погибший солдат проходил службу в пограничных войсках КНБ в пункте Зайсан и был родом из Туркестанской области. На месте происшествия предсмертную записку не обнаружили.

Хотя солдата-срочника нашли с двумя огнестрельными ранениями в голову, причиной смерти указали «механическую асфиксию». По факту гибели начато расследование.

В пресс-службе Департамента Пограничной службы по Восточно-Казахстанской области подтвердили факт гибели военнослужащего.

– По предварительной информации, причина смерти – суицид. Органами полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 УК РК «Доведение до самоубийства», - сообщили в КНБ.

К сожалению, это не первая трагедия в рядах вооруженных сил. Так, 16 сентября во время несения службы в суточном наряде военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арысского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. Пулевое ранение получил и солдат-срочник в Актау. Он скончался по дороге в больницу. 13 октября текущего года в городе Шахтинск в квартире нашли тело военнослужащего по контракту. По предварительной информации, он совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. 28 сентября в своей квартире в Актау повесился другой военнослужащий по контракту.