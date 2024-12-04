Девочку из Уральска не пустили на рейс: история неожиданно продолжилась

События вокруг 12-летней Зере, оставшейся без сопровождения в аэропорту Астаны, неожиданно продолжились. Напомним, инцидент произошел 20 июля. В столичном аэропорту девочку не пустили на рейс Астана-Уральск и оставили в аэропорту совершенно одну.

События вокруг 12-летней Зере, оставшейся без сопровождения в аэропорту Астаны, неожиданно продолжились. Напомним, инцидент произошел 20 июля. В столичном аэропорту девочку не пустили на рейс Астана-Уральск и оставили в аэропорту совершенно одну.

Позже авиакомпания FlyArystan прокомментировала инцидент и принесла свои официальные извинения матери ребенка Жазире Мусиной. Суд обязал выплатить женщине моральную компенсацию в размере 5 миллионов тенге. Однако она заявила, что отказывается от денег и намерена судиться.

Теперь выясняется, что авиаперевозчик подал апелляцию на это решение. Об этом сообщил адвокат семьи, Данильхан Шагатаев.

- По делу Зере Air Astana подала апелляционную жалобу на решение Турксибского районного суда города Алматы. Надеюсь, Алматинский городской суд поставит, наконец, точку и мама ребенка получит возмещение морального вреда, - написал юрист в социальной сети.

Ранее мы сообщали, что 12-летние дочери Галиевых, Зере и Заура, возвращались домой из Америки. Вместе с группой детей, находящихся под присмотром доверенного лица, они летели транзитом через Астану в Уральск.

Во время регистрации сотрудники авиакомпании оформили посадку Зауре, но Зере не удалось зарегистрироваться. При этом представители FlyArystan уверили сопровождающего, что после устранения якобы возникших технических проблем они сами посадят девочку на борт.

Представители FlyArystan объяснили ситуацию матери и сопровождающему лицу Зере Галиевой. В качестве компенсации они предложили разместить девочку и подругу её матери в гостинице, а также предоставили ваучер на 50 тысяч тенге и посадочный талон на следующий рейс в Уральск, запланированный на 22 июля.

Однако подруга матери отказалась от гостиницы и, с разрешения законного представителя, забрала ребёнка с собой. На следующий день Зере Галиева отправилась в Уральск под присмотром бортпроводников, как несопровождаемый пассажир.

Следует отметить, что ранее FlyArystan был структурным подразделением авиакомпании Air Astana. Сейчас FlyArystan является ее 100% дочерней организацией.