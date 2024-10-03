Девушка едва не погибла, прыгнув с моста в реку Ишим

Бойцы Нацгвардии МВД РК спасли девушку, которая пыталась свести счеты с жизнью, прыгнув с моста в реку Ишим в Астане.

— Инцидент произошел вечером 2 октября, около 22:00. К военнослужащим обратился местный житель с просьбой о помощи, сообщив, что с моста в реку Ишим спрыгнула молодая девушка, - говорится в сообщении министерства внутренних дел.

По словам спасателей, к счастью, она находилась на небольшом расстоянии от берега, им удалось схватить ее за руки и вытащить на берег. Девушку уложили на бушлаты и оказали первую медицинскую помощь до приезда скорой помощи.



