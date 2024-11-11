Девушка-полицейский из Уральска завоевала «бронзу» на чемпионате мира по самбо

С 8 по 10 ноября в Астане проходил чемпионат мира по самбо среди взрослых. Нашу область представляла 28-летняя Куралай Кабырайкызы.

С 8 по 10 ноября в Астане проходил чемпионат мира по самбо среди взрослых. Западно-Казахстанскую область представляла 28-летняя Куралай Кабырайкызы. Девушка завоевала бронзовую медаль по боевому самбо в весовой категории 54 килограммов.

Куралай Кабырайкызы шесть лет служит в органах внутренних дел и является старшим лейтенантом департамента полиции ЗКО. Она - сотрудник СОБРа. Это не первая победа Куралай. Ранее она занимала призовые места по боевому самбо и стрельбе.

В первенстве мира принимают участие 470 спортсменов. А честь страны защищают 28 наших спортсменов.