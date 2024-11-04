Спортсмен из Уральска стал чемпионом мира по боксу

В Будве (Черногория) завершился молодежный чемпионат мира по боксу. Спортсмены из Казахстана завоевали на нем шесть золотых медалей. Всего наши боксеры стали обладателями 17 наград.

В Будве (Черногория) завершился молодежный чемпионат мира по боксу. Спортсмены из Казахстана завоевали на нем шесть золотых медалей. Всего наши боксеры стали обладателями 17 наград.

Среди обладателей золотых медалей — спортсмен из Уральска Өнер Сейілхан. Он стал чемпионом мира в весовой категории 71 килограмм. Первым соперником Өнера стал боксер из Беларуси. Поединок с ним завершился со счетом 5:0 в пользу казахстанца. Во второй схватке он встретился с пакистанцем, счет 5:0. С таким же счетом завершился бой Өнера со спортсменом из Албании. Боксера из Узбекистана казахстанец победил со счетом 4:1. В финале Өнер встретился с россиянином Алексеем Гуковым, над которым казахстанец одержал уверенную победу со счетом 5:0.

Всего сборная Казахстана завоевала шесть медалей высшей пробы и заняла первое место в общекомандном зачете. Сборная Узбекистана, с пятью золотыми медалями заняла второе место, а российская команда, завоевавшая столько же золотых медалей, заняла третье место.