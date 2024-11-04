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Социум

Спортсмен из Уральска стал чемпионом мира по боксу

В Будве (Черногория) завершился молодежный чемпионат мира по боксу. Спортсмены из Казахстана завоевали на нем шесть золотых медалей. Всего наши боксеры стали обладателями 17 наград.
Арайлым Усербаева
Спортсмен из Уральска стал чемпионом мира по боксу

В Будве (Черногория) завершился молодежный чемпионат мира по боксу. Спортсмены из Казахстана завоевали на нем шесть золотых медалей. Всего наши боксеры стали обладателями 17 наград.

Среди обладателей золотых медалей — спортсмен из Уральска Өнер Сейілхан. Он стал чемпионом мира в весовой категории 71 килограмм. Первым соперником Өнера стал боксер из Беларуси. Поединок с ним завершился со счетом 5:0 в пользу казахстанца. Во второй схватке он встретился с пакистанцем, счет 5:0. С таким же счетом завершился бой Өнера со спортсменом из Албании. Боксера из Узбекистана казахстанец победил со счетом 4:1. В финале Өнер встретился с россиянином Алексеем Гуковым, над которым казахстанец одержал уверенную победу со счетом 5:0.

Всего сборная Казахстана завоевала шесть медалей высшей пробы и заняла первое место в общекомандном зачете. Сборная Узбекистана, с пятью золотыми медалями заняла второе место, а российская команда, завоевавшая столько же золотых медалей, заняла третье место.

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