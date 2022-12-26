Девятиэтажку построили на месте ветхих домов в Уральске

Сегодня, 26 декабря, новостройку сдали в эксплуатацию, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Девятиэтажный дом построили на месте аварийных домов на улице Ш.Айталиева. Застройщиком является компания ТОО «Болашак-Т». В церемонии открытия дома принял участие аким ЗКО Нариман Турегалиев. - С наступающим Новым годом! В преддверии праздника мы вручаем ключи от новых 108 квартир. 30 из них предназначены для жителей аварийных домов. Дом построили по программе «Реновация», где на месте аварийных ветхих домов возвели новый дом. По этой программе снесли 28 аварийных домов (220 квартир). Вме