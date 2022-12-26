- С наступающим Новым годом! В преддверии праздника мы вручаем ключи от новых 108 квартир. 30 из них предназначены для жителей аварийных домов. Дом построили по программе «Реновация», где на месте аварийных ветхих домов возвели новый дом. По этой программе снесли 28 аварийных домов (220 квартир). Вместо них построено 13 новых домов. Сегодня мы сдаём такой большой дом, это говорит о том, что в Уральске высокий темп строительства, - сказал Нариман Турегалиев.После торжественного вручения квартир новосёлы сказали слова благодарности. Аким ЗКО отметил, что сейчас идёт строительство четырёх домов по программе «Нурлы жер» и для вкладчиков «Отбасы банка», а в следующем году пообещал сдать семь новых домов. К слову, несмотря на торжественную сдачу дома, строительство скорее всего не завершилось. Вместо асфальтированных подъездных путей и тротуара, во дворе многоэтажки лежит щебень. Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Девятиэтажку построили на месте ветхих домов в Уральске
Сегодня, 26 декабря, новостройку сдали в эксплуатацию, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Девятиэтажный дом построили на месте аварийных домов на улице Ш.Айталиева. Застройщиком является компания ТОО «Болашак-Т». В церемонии открытия дома принял участие аким ЗКО Нариман Турегалиев. - С наступающим Новым годом! В преддверии праздника мы вручаем ключи от новых 108 квартир. 30 из них предназначены для жителей аварийных домов. Дом построили по программе «Реновация», где на месте аварийных ветхих домов возвели новый дом. По этой программе снесли 28 аварийных домов (220 квартир). Вме