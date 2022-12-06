Девятилетняя девочка пропала в Алматы

Поиски ведут полицейские, военные и активисты, передаёт Polisia.kz. Фото: ДП Алматы В Алматы разыскивают девятилетнюю Айшу Тимур. В 7:40 шестого ноября вышла из дома на проспекте Сейфуллина и направилась в школу в Турксибском районе. - Ориентированы все полицейские наряды, к поискам привлекаются военнослужащие Национальной гвардии, волонтёры и просто небезразличные люди. Девочка худощавого телосложения, волосы тёмные. Была одета в розовую куртку, школьную юбку, чёрные сапоги и синяя шапку. На спине у пропавшей был рюкзак красного цвета, - рассказали в полиции. Всех, кому что-либо известно о ме