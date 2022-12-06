- Ориентированы все полицейские наряды, к поискам привлекаются военнослужащие Национальной гвардии, волонтёры и просто небезразличные люди. Девочка худощавого телосложения, волосы тёмные. Была одета в розовую куртку, школьную юбку, чёрные сапоги и синяя шапку. На спине у пропавшей был рюкзак красного цвета, - рассказали в полиции.Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 298-54-02; 8-702-730-07-08 или 102. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Девятилетняя девочка пропала в Алматы
Поиски ведут полицейские, военные и активисты, передаёт Polisia.kz. Фото: ДП Алматы В Алматы разыскивают девятилетнюю Айшу Тимур. В 7:40 шестого ноября вышла из дома на проспекте Сейфуллина и направилась в школу в Турксибском районе. - Ориентированы все полицейские наряды, к поискам привлекаются военнослужащие Национальной гвардии, волонтёры и просто небезразличные люди. Девочка худощавого телосложения, волосы тёмные. Была одета в розовую куртку, школьную юбку, чёрные сапоги и синяя шапку. На спине у пропавшей был рюкзак красного цвета, - рассказали в полиции. Всех, кому что-либо известно о ме