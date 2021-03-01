Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 1 марта, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. Так, с сегодняшнего дня учащиеся 1-5 классов общеобразовательных школ переходят на комбинированный формат обучения. – Комбинированное обучение в течение 6 дней недели вводится для выпускных классов, то есть 70% предметов будут проводиться в штатном режиме, 30% - в дистанционном. Индивидуальное обучение разрешается для учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения. Разрешается со второго семестра штатное обучение для студентов I курсов колледжей и вузов в режиме комбинированного обучения, - говорится в постановлении. Кроме этого, продовольственным и непродовольственным крытым рынкам, а также торговым домам и центрам разрешили работать по воскресеньям. Постановление вступает в силу с 1 марта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.