Димаш Кудайберген выступит на открытии международного теннисного турнира в Алматы

Соревнования пройдут с 13 по 20 октября на Almaty Arena. В турнире примут участие звезды мирового тенниса, включая игроков из топ-30 мирового рейтинга. Среди них: Фрэнсис Тиафо (17 АТР), Себастьян Корда (19 АТР), Алехандро Табило (23 АТР), Карен Хачанов (25 АТР) и другие, - говорится в сообщении