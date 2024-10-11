Димаш Кудайберген выступит на открытии международного теннисного турнира в Алматы

В Алматы стартует международный теннисный турнир ATP 250 Almaty Open, сообщает пресс-служба акимата города.
— Соревнования пройдут с 13 по 20 октября на Almaty Arena. В турнире примут участие звезды мирового тенниса, включая игроков из топ-30 мирового рейтинга. Среди них: Фрэнсис Тиафо (17 АТР), Себастьян Корда (19 АТР), Алехандро Табило (23 АТР), Карен Хачанов (25 АТР) и другие, - говорится в сообщении.
Казахстан на турнире представят: Александр Шевченко, Тимофей Скатов, Денис Евсеев, Бейбит Жукаев и Михаил Кукушкин. Амир Омарханов получил wild card.
Квалификационные матчи пройдут 13-14 октября.
Основной турнир - 14-17 октября.
Четверть и полуфиналы - 18-19 октября.
Финал – 20 октября в 12.00.
Церемония открытия пройдет 15 октября в 18:00 с участием Димаша Кудайбергена.