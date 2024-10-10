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Происшествия

Директор Lenovo найден мёртвым в Алматинской области

Сегодня, 10 октября на окраине посёлка Отеген батыра Илийского района с признаками насильственной смерти обнаружен труп директора Lenovo Ермека Жакипжанова, передает Orda.kz. Мужчина перестал выходит на связь утром девятого октября.
Жулдызхан Хасангалиева
Директор Lenovo найден мёртвым в Алматинской области

Сегодня, 10 октября на окраине посёлка Отеген батыра Илийского района с признаками насильственной смерти обнаружен труп директора Lenovo Ермека Жакипжанова, передает Orda.kz. Мужчина перестал выходит на связь утром девятого октября.

По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Подозревается 24-летний мужчина, сейчас он задержан и водворён в ИВС.

 — В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств и мотивов преступления, — прокомментировали в департаменте полиции области. 

Ермеку Жакипжанову было 42 года. В компании Lenovo он занимал должность директора по работе с государственными институтами в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане. У него остались жена и двое детей.

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