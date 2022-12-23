Директор лесхоза ЗКО косил траву и заправлял авто за счёт государства

Мужчина присвоил себе горюче-смазочные материалы и автозапчасти на 8,1 миллионов тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 декабря в суде №2 Акжайыкского района огласили приговор в отношении 56-летнего Курмангазы Куаншалиева, экс-руководителя «Тайпакское КГУ по охране лесов и животного мира». Суд признал его виновным в растрате вверенного имущества и назначил наказание в виде трёх лет и шести месяцев ограничения свободы. Кроме этого, Куаншалиеву пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Из материалов дела следует, что Куаншалиев с января