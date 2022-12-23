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Социум

Директор лесхоза ЗКО косил траву и заправлял авто за счёт государства

Мужчина присвоил себе горюче-смазочные материалы и автозапчасти на 8,1 миллионов тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 декабря в суде №2 Акжайыкского района огласили приговор в отношении 56-летнего Курмангазы Куаншалиева, экс-руководителя «Тайпакское КГУ по охране лесов и животного мира». Суд признал его виновным в растрате вверенного имущества и назначил наказание в виде трёх лет и шести месяцев ограничения свободы. Кроме этого, Куаншалиеву пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Из материалов дела следует, что Куаншалиев с января
Арайлым Усербаева
Директор лесхоза ЗКО косил траву и заправлял авто за счёт государства
Мужчина присвоил себе горюче-смазочные материалы и автозапчасти на 8,1 миллионов тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Департамент полиции ЗКО закупил бензин по завышенной цене - общественник
Департамент полиции ЗКО закупил бензин по завышенной цене - общественник
Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 декабря в суде №2 Акжайыкского района огласили приговор в отношении 56-летнего Курмангазы Куаншалиева, экс-руководителя «Тайпакское КГУ по охране лесов и животного мира». Суд признал его виновным в растрате вверенного имущества и назначил наказание в виде трёх лет и шести месяцев ограничения свободы. Кроме этого, Куаншалиеву пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Из материалов дела следует, что Куаншалиев с января прошлого года по март этого года для личных целей использовал горюче-смазочные материалы, которые закупались для нужд КГУ. Также он прикарманил автомобильные запчасти. Топливо и запчасти ему нужны были для покоса травы и заправки авто. Ущерб государству оценен в 8,1 миллионов тенге. Сам Куаншалиев полностью признал свою вину и возместил причинённый ущерб. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
приговор растрата

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