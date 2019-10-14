Директор облбольницы рассказал о состоянии пациента, которого «пытались оставить на улице» в Уральске

53-летний мужчина находится в палате интенсивной терапии и получает необходимое лечение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал директор областной многопрофильной больницы Арман Байдеуов, у 53-летнего мужчины изначально было подозрение на закрытую челюстно-лицевую травму. – Пациент поступил к нам ночью 12 октября из городской многопрофильной больницы с подозрением на закрытую травму челюстно-лицевой системы. Пациент был осмотрен, были сделаны дополнительные рентгеновские снимки, после чего диагноз острой патологии челюстно-лицевой системы был исключен. Однако мужчине был выс