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Социум

Директор облбольницы рассказал о состоянии пациента, которого «пытались оставить на улице» в Уральске

53-летний мужчина находится в палате интенсивной терапии и получает необходимое лечение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал директор областной многопрофильной больницы Арман Байдеуов, у 53-летнего мужчины изначально было подозрение на закрытую челюстно-лицевую травму. – Пациент поступил к нам ночью 12 октября из городской многопрофильной больницы с подозрением на закрытую травму челюстно-лицевой системы. Пациент был осмотрен, были сделаны дополнительные рентгеновские снимки, после чего диагноз острой патологии челюстно-лицевой системы был исключен. Однако мужчине был выс
Арайлым Усербаева
Директор облбольницы рассказал о состоянии пациента, которого «пытались оставить на улице» в Уральске
53-летний мужчина находится в палате интенсивной терапии и получает необходимое лечение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал директор областной многопрофильной больницы Арман Байдеуов, у 53-летнего мужчины изначально было подозрение на закрытую челюстно-лицевую травму. – Пациент поступил к нам ночью 12 октября из городской многопрофильной больницы с подозрением на закрытую травму челюстно-лицевой системы. Пациент был осмотрен, были сделаны дополнительные рентгеновские снимки, после чего диагноз острой патологии челюстно-лицевой системы был исключен. Однако мужчине был выставлен диагноз - острое отравление токсическими действиями этанола, другими словами, у него было отравление суррогатами алкоголя. Поэтому он находился в приемном отделении областной многопрофильной больницы до стабилизации состояния. Проводились инфузионная терапия, дезинтоксикационная терапия. После того, как острая хирургическая патология была снята, было принято решение о переводе пациента в терапевтическое отделение, которое находится в третьем корпусе ОМБ, - рассказал Арман Байдеуов. По словам директора медучреждения, в день в приемное отделение ОМБ обращаются около 200 пациентов и зачастую медики не успевают вовремя выполнять свои обязанности. – В тот день медбрат попросил сотрудников охранного агентства помочь с транспортировкой пациента в терапевтическое отделение. Он объяснил, как нужно везти, но охранники, которые впервые дежурили в этом корпусе, не поняли и, запутавшись в корпусах, решили везти по улице через основной проход нашей областной больницы. Тем самым сложилось впечатление, что мы хотели оставить пациента у порога какого-то дома. Инцидент произошел днем, а он поступил к нам ночью, мы его как положено прокапали, привели в сознание. Так как мужчина является человеком без определенного места жительства, мы приводили его в порядок на уровне приемного покоя. Сейчас мужчина находится в палате интенсивной терапии, получает необходимое лечение и чувствует себя хорошо. Далее мы будем связываться с сотрудниками центра социальной адаптации. С медбратом была проведена беседа, он написал объяснительную и в отношении него, скорее всего, будет применено дисциплинарное взыскание в виде выговора, - сообщил Арман Байдеуов. Напомним, в мессенджере WhatsApp распространилось видео, на котором двое охранников в форме выкатили больного на каталке с территории областной многопрофильной больницы Уральска. Мужчины пытались поднять больного и положить его на землю, где лежали вещи, по всей вероятности, лежащего на каталке. Автор ролика стал выговаривать охранникам и требовать, чтобы они не оставляли больного, и пригрозил вызвать журналистов. Сами сотрудники стали оправдываться и говорить, что такой приказ им отдали в больнице.
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