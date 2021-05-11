Директор ритуального агентства попросил жителей Атырау не мусорить на кладбище

К атырауским православным обратился директор ритуального агентства с просьбой складывать мусор в контейнеры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сырым Кульчиев попросил не мусорить на Радоницу. - Наше предприятие с недавних пор взяло христианское кладбище в доверительное управление. С момента работы, мы своими силами постоянно пытаемся навести там порядок и невооруженным взглядом можно заметить изменения, произошедшие до и после нас. Неравнодушные посетители кладбища, поддерживая чистоту, всегда выносят мусор, после уборки своей территории. Спецавтоба