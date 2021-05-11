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Социум

Директор ритуального агентства попросил жителей Атырау не мусорить на кладбище

К атырауским православным обратился директор ритуального агентства с просьбой складывать мусор в контейнеры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сырым Кульчиев попросил не мусорить на Радоницу. - Наше предприятие с недавних пор взяло христианское кладбище в доверительное управление. С момента работы, мы своими силами постоянно пытаемся навести там порядок и невооруженным взглядом можно заметить изменения, произошедшие до и после нас. Неравнодушные посетители кладбища, поддерживая чистоту, всегда выносят мусор, после уборки своей территории. Спецавтоба
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Директор ритуального агентства попросил жителей Атырау не мусорить на кладбище
К атырауским православным обратился директор ритуального агентства с просьбой складывать мусор в контейнеры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Директор ритуального агентства попросил жителей Атырау не мусорить на кладбище
Директор ритуального агентства попросил жителей Атырау не мусорить на кладбище
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сырым Кульчиев попросил не мусорить на Радоницу. - Наше предприятие с недавних пор взяло христианское кладбище в доверительное управление. С момента работы, мы своими силами постоянно пытаемся навести там порядок и невооруженным взглядом можно заметить изменения, произошедшие до и после нас. Неравнодушные посетители кладбища, поддерживая чистоту, всегда выносят мусор, после уборки своей территории. Спецавтобаза вывозит мусор только из отведенных для этого мест, машина не может заехать в узкие проулки между оградами. А некоторые безответственные граждане не могут донести мусор, оставляя его около чужих оградок. Таким образом, собирается куча, которую мы своими силами просто физически разобрать не можем, - говорит Сырым Кульчиев. Он отметил в своем обращении, что ему звонят люди и жалуются на скопление отходов, не могут просто зайти в оградку, просят ввести в штраф. - Когда мы только взяли в доверительное управление это кладбище и пытались хоть как-то закрыть не нами сделанные долги, пытаясь ввести оплату за 5 литров воды - 20 тенге. Что началось! А тут штраф - о чем вы, мои дорогие земляки? - вопрошает Кульчиев. Он привел сравнение, что работники спецавтобазы не ходят по домам и не выносят мусор из каждой квартиры. - Также и на кладбище. Убираем за собой и выносим мусор до контейнера. Ведь кладбище - святое место, где покоятся тела близких, родственников, знакомых и друзей. И наш с вами долг - поддерживать чистоту и порядок на этой святой территории, - заключил Сырым Кульчиев. К слову, за 3 дня перед Родительским днем было вывезено 40 машин мусора - добавили в ИП Кульчиев. Напомним, в прошлом году из-за КВИ традиционную Радоницу атыраучане не смогли отметить и посетить кладбище, которое было закрыто. В этом году санврач региона разрешил посещение кладбища. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
мусор кладбище Радоница

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