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Социум

Директор школы в Атырауской области осуждена за хищение бюджетных средств

Кроме директора школы были осуждены ее заместитель и главный бухгалтер, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, в Атырауской области окончено досудебное расследование в отношении директора ГУ «Доссорская школа интернат имени Шариповой» Буйрашевой, заместителя директора по хозяйственной части ГУ Кубиевой и главного бухгалтера ГУ Файзуллиной. Они подозреваются в совершении коррупционных преступлений. – Они подозревались в хищении бюджетных средств, путем перечисления на счета работников завышенных зарплат, которые
Арайлым Усербаева
Директор школы в Атырауской области осуждена за хищение бюджетных средств
Кроме директора школы были осуждены ее заместитель и главный бухгалтер, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, в Атырауской области окончено досудебное расследование в отношении директора ГУ «Доссорская школа интернат имени Шариповой» Буйрашевой, заместителя директора по хозяйственной части ГУ Кубиевой и главного бухгалтера ГУ Файзуллиной. Они подозреваются в совершении коррупционных преступлений. – Они подозревались в хищении бюджетных средств, путем перечисления на счета работников завышенных зарплат, которые в последующем собирали и тратили на свои личные нужды. Кроме того, Буйрашева, злоупотребляя должностными полномочиями, заключила договора с ИП «ҚАЖ» и ИП «Маженов» на поставку генератора и отопительных котлов, приняла товар несоответствующий технической спецификации и не в полном объеме. Причиненный ущерб составил 3,5 миллиона тенге. Ущерб в данный момент возмещен, - сообщили в ведомстве. 12 ноября приговором суда Макатского района Байрашева была осуждена к одному году ограничения свободы, Кабиева - к двум годам ограничения свободы, Файзуллина была приговорена так же к одному году ограничения свободы. Кроме этого, все осужденные пожизненно лишены право занимать должности на государственной службе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
Коррупция деньги директор

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