Директор школы в Атырауской области осуждена за хищение бюджетных средств

Кроме директора школы были осуждены ее заместитель и главный бухгалтер, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, в Атырауской области окончено досудебное расследование в отношении директора ГУ «Доссорская школа интернат имени Шариповой» Буйрашевой, заместителя директора по хозяйственной части ГУ Кубиевой и главного бухгалтера ГУ Файзуллиной. Они подозреваются в совершении коррупционных преступлений. – Они подозревались в хищении бюджетных средств, путем перечисления на счета работников завышенных зарплат, которые