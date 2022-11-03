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Социум

Директор строительной компании подозревается в мошенничестве

Мужчина взял предоплату за таунхаус, однако обещание своё не выполнил, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, директор строительной компании с декабря прошлого года до конца сентября текущего года обманывал 53-летнего жителя Уральска. В общей сложности он взял у него 21 млн тенге под предлогом строительства таунхауса. Мужчина не дождался обещанного элитного жилья, как и возврата денег. Тогда и обратился с заявлением в полицию. Стражи порядка ведут досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Мы доро
Арайлым Усербаева
Директор строительной компании подозревается в мошенничестве
Мужчина взял предоплату за таунхаус, однако обещание своё не выполнил, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Подозреваемого в убийстве 19-летней давности задержали в Актюбинской области
Подозреваемого в убийстве 19-летней давности задержали в Актюбинской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, директор строительной компании с декабря прошлого года до конца сентября текущего года обманывал 53-летнего жителя Уральска. В общей сложности он взял у него 21 млн тенге под предлогом строительства таунхауса. Мужчина не дождался обещанного элитного жилья, как и возврата денег. Тогда и обратился с заявлением в полицию. Стражи порядка ведут досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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