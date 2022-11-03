Директор строительной компании подозревается в мошенничестве

Мужчина взял предоплату за таунхаус, однако обещание своё не выполнил, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, директор строительной компании с декабря прошлого года до конца сентября текущего года обманывал 53-летнего жителя Уральска. В общей сложности он взял у него 21 млн тенге под предлогом строительства таунхауса. Мужчина не дождался обещанного элитного жилья, как и возврата денег. Тогда и обратился с заявлением в полицию. Стражи порядка ведут досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Мы доро