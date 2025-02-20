Директора спортивных школ спускали бюджетные деньги на ставках в Актобе

Как сообщили в прокуратуре Актюбинской области, директора двух детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные за услуги по аренде спортивных площадок и залов. Деньги должны были поступить в бюджет.

Свыше 12 миллионов тенге они потратили на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах. Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела. Расследование завершено и уголовное дело направили в суд.

Ранее мы писали о том, что казахстанцы направили более 100 жалоб на интернет-казино и букмекеров.