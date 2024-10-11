Директора спортшкол проигрывали бюджетные деньги в букмекерских конторах Актобе

За последние три года расходы на развитие профессиональных клубов увеличены в два раза, из бюджета на подготовку и участие в республиканских и международных соревнованиях выделено более 13 млрд тенге. Директорами спортивных школ из бюджета незаконно потрачено свыше 6 млн тенге.

По информации прокуратуры Актюбинской области, руководители детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные от любительских спортивных команд за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет.

— За последние три года расходы на развитие профессиональных клубов увеличены в два раза, из бюджета на подготовку и участие в республиканских и международных соревнованиях выделено более 13 млрд тенге. Директорами спортивных школ из бюджета незаконно потрачено свыше 6 млн тенге, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что указанные денежные средства потрачены директорами на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах.

— Также установлены факты приобретения авиауслуг по перелету команды футбольного клуба «Актобе» через нескольких посредников по завышенной цене в сумме свыше 165 млн тенге, - сказано в сообщении.

По всем этим фактам прокуратурой начато три досудебных расследования по статье 189 УК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». По результатам проверки ответственным государственным органам поручено исправить ситуацию с финансированием массового спорта, целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства.