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Социум

Дизайнер из Уральска участвует в конкурсе на форму для олимпийской сборной РК

Дизайнер из Уральска Ольга Питерскова, сотрудничающая с компанией BLS Group, участвует в конкурсе на разработку формы для членов сборной Казахстана на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Модельер представила на конкурс эскизы тренировочной и парадной формы, бейсболки, полотенца и другие аксессуары, выполненные в едином фирменном стиле. Ключевым элементом оформления коллекции стал қошқар мүйіз, являющийся родоначальником орнаментального искусства кочевников и широко применяющийся в оформлении национальной одежды, посуды и домашней утвари. Проголосо
Дана Рахметова
Дизайнер из Уральска участвует в конкурсе на форму для олимпийской сборной РК
Дизайнер из Уральска Ольга Питерскова, сотрудничающая с компанией BLS Group, участвует в конкурсе на разработку формы для членов сборной Казахстана на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Модельер представила на конкурс эскизы тренировочной и парадной формы, бейсболки, полотенца и другие аксессуары, выполненные в едином фирменном стиле. Ключевым элементом оформления коллекции стал қошқар мүйіз, являющийся родоначальником орнаментального искусства кочевников и широко применяющийся в оформлении национальной одежды, посуды и домашней утвари. Проголосовать за уральского модельера можно по ссылке. На странице конкурса нужно будет оставить комментарий, который члены Национального Олимпийского Комитета учтут при вынесении решения об форме для казахстанских олимпийцев. Ольга Питерскова родилась и выросла в Уральске. В 2008 году она окончила факультет декоративно-прикладного искусства ЗКГУ имени Махамбета Утемисова. Ранее она «одевала» спортсменов сборной Казахстана на Параазиаду в 2018 году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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