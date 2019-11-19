Дизайнер из Уральска участвует в конкурсе на форму для олимпийской сборной РК

Дизайнер из Уральска Ольга Питерскова, сотрудничающая с компанией BLS Group, участвует в конкурсе на разработку формы для членов сборной Казахстана на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Модельер представила на конкурс эскизы тренировочной и парадной формы, бейсболки, полотенца и другие аксессуары, выполненные в едином фирменном стиле. Ключевым элементом оформления коллекции стал қошқар мүйіз, являющийся родоначальником орнаментального искусства кочевников и широко применяющийся в оформлении национальной одежды, посуды и домашней утвари. Проголосо