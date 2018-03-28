Длительная проверка на птицефабрике в Атырау может привести к застою предприятия

Вот уже третий месяц на птицефабрике "Алмалы құс" департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей ведет проверку деятельности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фабрика начала свою деятельность в 2014 году и на сегодня производит порядка 70 млн штук яиц и 20 тонн куриного мяса в год. Проверка в отношении предприятия была начата госорганом по обращению ТОО «Торговый дом «Ярмарка», которое считает, что компания «Алмалы құс» незаконно отказывает им в продаже своей продукции. Данный вопрос был рассмотрен на заседании совета по защите п