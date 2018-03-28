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Социум

Длительная проверка на птицефабрике в Атырау может привести к застою предприятия

Вот уже третий месяц на птицефабрике "Алмалы құс" департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей ведет проверку деятельности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фабрика начала свою деятельность в 2014 году и на сегодня производит порядка 70 млн штук яиц и 20 тонн куриного мяса в год. Проверка в отношении предприятия была начата госорганом по обращению ТОО «Торговый дом «Ярмарка», которое считает, что компания «Алмалы құс» незаконно отказывает им в продаже своей продукции. Данный вопрос был рассмотрен на заседании совета по защите п
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Длительная проверка на птицефабрике в Атырау может привести к застою предприятия
Вот уже третий месяц на птицефабрике "Алмалы құс" департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей ведет проверку деятельности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Фабрика начала свою деятельность в 2014 году и на сегодня производит порядка 70 млн штук яиц и 20 тонн куриного мяса в год. Проверка в отношении предприятия была начата госорганом по обращению ТОО «Торговый дом «Ярмарка», которое считает, что компания «Алмалы құс» незаконно отказывает им в продаже своей продукции. Данный вопрос был рассмотрен на заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при палате предпринимателей Атырауской области. По словам исполнительного директора ТОО «Алмалы құс» Виктора Паца, департамент проверяет их вот уже 3 месяца по надуманному обращению недобросовестного контрагента – ТОО «Торговый дом «Ярмарка», по признакам нарушения статьи 174 Предпринимательского Кодекса за непредоставление равных условий при поставке яиц. Случай отказа поставки имел место однократно в ноябре прошлого года по причине задолженности компании «Торговый дом «Ярмарка» по оплате. - Департамент назначил расследование, в ходе которого требует всю производственную отчётность, ежедневную и ежемесячную, информацию о поставках другим потребителям и многое другое. Всё это отвлекает персонал от основной деятельности и сказывается на производительности труда. Если по каждому обращению будут проводиться такие расследования, то предприятие начнёт стагнировать. Мы считаем расследование необоснованным и просим палату защитить нас, - рассказал Виктор ПАЦ. - В данное время идет расследование. Мы никаких мер к ним еще не приняли. В ходе расследования мы имеет право затребовать любые документы, которые нам необходимы для осуществления своей деятельности. В том числе и такие материалы, которые являются коммерческой тайной, - высказал свою позицию и.о. руководителя областного департамента комитета по регулированию естественных монополий Болат СУЛЕГАЛИЕВ. Члены Совета, в свою очередь, отметили, что такие «методы» жалоб могут использоваться недобросовестными конкурентами и высказали сомнение в необходимости вмешательства госоргана в гражданско–правовые отношения. С учётом того, что на данный момент проводится расследование, совет поручил региональной палате предпринимателей мониторить ситуацию, а по итогам доложить совету. При необходимости палата предпринимателей обязуется обеспечить защиту предпринимателю в судебных органах.
Камилла МАЛИК
проверка птицефабрика производство

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