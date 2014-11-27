Об этом сегодня, 27 ноября, в Уральском городском суде на прениях сторон заявил государственный обвинитель Асылбек ИМАНГАЛИЕВ. alina - Я считаю, что в ходе судебного процесса была полностью доказана вина подсудимой, - сообщил прокурор ИМАНГАЛИЕВ. - Также прошу принять во внимание отягчающие (мошенничество совершено группой лиц) и смягчающие обстоятельства дела - подсудимая ранее не была судима. Именно поэтому считаю, что девять лет и конфискация имущества будет реальной мерой наказания для ХАКАЛО. Также прокурор отметил, что в ходе следствия все свидетели и потерпевшие  говорили, что при знакомстве Алина ХАКАЛО представлялась  официальным представителем иностранной фирмы «USAID CEED Bulgaria». Потерпевшие перед тем, как подписывать грантовые соглашения с ТОО "Акела"  искали в интернете информацию об этой фирме, а так как эта фирма хорошо зарекомендовала себя и действительно занималась таким финансированием  местные предприниматели подписывали бумаги ХАКАЛО. В деле прикреплено  письмо от данной иностранной фирмы о том, что ни Алина ХАКАЛО, ни ТОО  "Акела" никакого отношения к ним не имеют. - Что касается аудиозаписи, которую мы рассматривали на прошлом заседании, то  Алина Юльевна сама произносит фразу, что никаких грантовых соглашений  не было, что еще раз подтверждает ее вину, - говорит прокурор. - ХАКАЛО заранее зная, что финансирования от «USAID CEED Bulgaria» не поступало, вводила в заблуждение предпринимателей, которым говорила, что гранты выдает именно эта компания. В ходе судебных прений также выступила Клара ОНГАРБАЕВА, которая  представляет потерпевшую Айнагуль АКАШЕВУ. АКАШАЕВА заявила гражданский  иск на сумму 5 млн тенге,  66 млн тенге, это та сумма, которую она перечислила на счет  ТОО "Акела", и на сумму 22 млн тенге - это сумма самого гранта. Но  прокурор в ходе своего выступления сказал, что против иска АКАШАЕВОЙ на  сумму 22 млн. тенге и просит суд удовлетворить только 5 млн тенге,  которую Айнагуль Муратовна перечислила ХАКАЛО. На прениях также присутствовала Светлана БАРАБАШ, которая заявила ходатайство о направлении дела на доследование. В ходатайстве было сказано, что ТОО "Сауда Инвест" и ТОО "Конденсат Холдинг LTD" считают необходимым допросить всех оставшихся свидетелей, которые по тем или иным причинам не были допрошены в ходе следствия. Прокурор, Клара ОНГАРБАЕВА и адвокат МУРОМЦЕВ попросили отклонить ходатайство, так как не видят веских оснований для доследования, а адвокат подсудимой РАВДЕЛЬ был не против данного заявления. Оглашение решения судьей ДЖУНУСОВОЙ о представленном ходатайстве будет завтра, 28 ноября. Напомним, что Алину ХАКАЛО обвиняют в мошенничестве в особо крупном  размере.