Отец Армана рассказал, что собирается изменить дату рождения сына сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". arman Фактически он родился 13 августа 1981 года, но теперь они хотят исправить день рождения на 23 ноября - в этот день сержант вернулся домой. Кроме того, изменить намерены и имя мужчины. Правда, насколько это вероятно, пока неизвестно. - Скоро пойдем с документами в ЦОН, - рассказывает отец Армана Талгат СУРАГАНОВ. - Хотим и имя поменять на Куаныш. Для нас это большая радость, что он все-таки вернулся живым! Это его новое рождение. Напомним, отец двоих детей загадочно исчез прямо с места работы. В ночь на 15 мая он вступил на ночное дежурство в городской военкомат. Утром на рабочем столе нашли следы крови и разбитые телефоны сержанта. Сам Сураганов пропал. Позже его объявили в розыск, а затем завели уголовное дело по статье «Похищение человека». 23 ноября сержанта нашли на Хромтауской трассе в одном нижнем белье. Его подобрала попутная машина. Как рассказали родные Сураганова. Все это время сержанта удерживали где-то в гараже в Кустанайской области. Сейчас проводится расследование.