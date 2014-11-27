Положение о подарках разъяснили в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото с сайта rulez-t.info
"Что касается благодарностей и подарков. Данная сфера регламентируется положениями Закона "О борьбе с коррупцией", и их получение относится к коррупционным правонарушениям, связанным с противоправным получением благ и преимуществ (ст. 13 Закона)", - говорится в ответе на запрос редакции.
Далее приводится положение статьи 13 вышеназванного закона. К таковым относятся: 1) принятие за исполнение своих государственных или приравненных к ним функций любого вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах, если иное не предусмотрено законодательством; 2) принятие подарков или услуг в связи с исполнением своих государственных или приравненных к ним функций либо от лиц, зависимых от них по службе, за общее покровительство или попустительство по службе; 3) принятие приглашений во внутригосударственные и в зарубежные туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц, как иностранных, так и Республики Казахстан, за исключением поездок: по приглашению супруга (супруги), родственников за их счет; по приглашению иных физических лиц (с согласия вышестоящего должностного лица или органа), если отношения с ними не затрагивают вопросов служебной деятельности приглашаемых; осуществляемых в соответствии с международными договорами РК или на взаимной договоренности между государственными органами РК и государственными органами иностранных государств за счет средств соответствующих государственных органов и(или) международных организаций; осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо органа для участия в научных, спортивных, творческих, профессиональных, гуманитарных мероприятиях за счет средств организаций, в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких организаций; 4) использование не предусмотренных законодательством преимуществ в получении кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимости и иного имущества.
"Кроме того, в соответствии со статьей 509 Гражданского Кодекса РК не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает размеров десяти месячных расчетных показателей, установленных законодательными актами: работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; государственным служащим, а также членам их семей в связи с должностным положением государственных служащих или в связи с исполнением ими служебных обязанностей", - говорится в ответе антикоррупционной службы.
Напомним, в ходе первого расширенного совещания Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции его глава Кайрат Кожамжаров рассказал, что в настоящее время совместно с Академией государственного управления при Президенте разрабатывается образовательная программа по выявлению коррупционных рисков и их профилактике для различных целевых групп. Их основу составят результаты научных и социологических исследований.
Например, уже готово руководство по применению положения о подарках.
"Это (руководство - Прим.автора) будет включать ограничение в части передачи должностным лицам подарка за оказание каких-то услуг материального и нематериального характера. То есть государственный служащий не имеет права получать какие-то блага за исполняемые государственные функции", - пояснял Кожамжаров.
Стоит добавить, что недавно в Астану приезжал известный немецкий специалист по вопросам противодействия коррупции Питер Алоис Вейс. Он проводил трехдневный семинар для сотрудников антикоррупционной службы Казахстана.
Вейс в частности рассказал казахстанским слушателям о принципе "Дона Корлеоне" - это так называемое благотворительное содействие, когда жертва становится морально обязанной. "Дон Корлеоне из фильма "Крестный отец". Это был очень сердечный человек, большой босс мафии, которому удалось небольшими подарками создать большой круг друзей вокруг себя, вместо того чтобы ставить кому-то какие-то жесткие условия", - рассказывал немецкий борец с коррупцией.
Он обратил внимание слушателей на такую угрозу как "подкармливание" госслужащих. Он, например, поделился, как следует поступать чиновнику, которого пригласили в ресторан.
"Если, уже находясь за столом в ресторане, он чувствует, что сумма слишком высокая, он должен сказать: "Нет, извините, я оплачу сам". Это конечно, может звучать несколько некрасиво, но тем не менее, это является возможностью избежать опасности в будущем", - отмечал он.