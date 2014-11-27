ДТП случилось около 9 часов утра, на перекрестке улиц им. Сергея ТЮЛЕНИНА и Абулхаир хана столкнулись автомашины «Опель» и «Сеат», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». dtpstulenina7Со слов очевидца, «Сеат», передвигающийся по улице Тюленина прямо, проехал на запрещающий знак светофора. В этот момент «Опель» сворачивал с Абулхаир хана на улицу Тюленина в сторону района «Айгуль». Машины столкнулись, «Опель» остался на перекрестке, а «Сеат» от удара выкинуло за бордюр, и он врезался в пятиэтажный дом.  У «Сеат» оторвало колесо и сильно повреждена передняя часть. В машине сработали подушки безопасности. В момент приезда журналистов водителей обеих машин уже не было на месте. По словам очевидцев, их забрала машина «скорой». В 10.30 на место еще не приехали дознаватели, а машина, оставшаяся на перекрестке, мешала дорожному движению. dtpstulenina1 dtpstulenina2 dtpstulenina3 dtpstulenina4 dtpstulenina5 dtpstulenina6dtpstulenina8 dtpstulenina9Медет МЕДРЕСОВ Фото автора