Об этом рассказала супруга сотрудника военкомата. Сам 33-летний сержант по-прежнему избегает журналистов. arman - В ту ночь во время дежурства три человека на него напали, когда он курил во дворе военкомата, - рассказывает супруга сержанта Карагоз АРГИНБАЕВА. - Они его избили, а затем положили в багажник автомобиля. Он даже не разглядел их лиц. По разговорам понял, что они ехали 8 часов и находятся где-то в Кустанайской области. Дальше супруга рассказала, что Армана связанным выбросили в какой-то гараж. Периодически избивали, еду давали только раз в несколько дней. Между разговарами он услышал имя своего «заказчика» - Егор. - В последний день Оразы он скончался в аварии и в гараж пришел его сын, который начал снова его избивать, обвиняя Армана в смерти отца, - продолжает рассказ Карагоз АРГИНБАЕВА. - Кто эти люди, муж даже знать не знает. Позже ему освободили ноги и разрешили ходить по гаражу. А спустя 40 дней после смерти Егора, Армана в полуголом виде вывезли на хромтаускую трассу и выбросили. Сказали, чтобы он лежал так и не открывал глаза. Но через 15 минут после их ухода муж поднялся и стал останавливать попутки. Никто не регаировал. Потом все-таки остановилась одна машина. Это оказался полицейский, который и довез мужа до РОВД Хромтау. Что только не говорили про него, и то, что ему отомстили за карточный долг, и что у него была семейная ссора. Все это выдумки самих же полицейских! Сейчас Арман дает показания следователям. Родные пообещали, что как только мужчина придет в себя, он обязательно сам встретится с журналистами.