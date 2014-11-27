 Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Известному казахскому писателю, киноактеру, переводчику Сатимжану САНБАЕВУ в этом году исполнилось 75 лет. - Мы решили провести в честь этого события неделю кино. Ведь многих заслуг этого человека широкий зритель, читатель до сих пор не знает. У нас много забытых имен, оставивших свой неизгладимый след в искусстве не только области, но всей республике, - сказал руководитель Атырауского филиала союза писателей Казахстана Койшыгул ЖЫЛКЫШИЕВ. В течение недели в областной филармонии им. Н. ЖАНТУРИНА пройдет показ шести фильмов – «Балалық шақтың аспаны», «Дом у соленного озера», «Бауыр», «Необычный день , «Там, где горы белые» и «Батыр Баян» Сатимжан САНБАЕВ родился в поселке Макат Атырауской области в семье выдающегося казахского педагога-просветителя Хамзы САНБАЕВА. Ряд рассказов и повестей писателя изданы на языках народов СССР и за рубежом. Сатимжан САНБАЕВ перевел на русский язык философские назидания Абая, в прозаическом переложении эпос «Алпамыс», рассказы и повести М. Ауэзова, произведения С. Бегалина, А. Сарсенбаева и др. Первые повести «И вечный бой» и «Белая аруана», принесшие автору широкую известность в стране и за рубежом, были напечатаны журналом «Простор» в 1968 году. Он сыграл главные роли в фильмах «Дорога в 1000 верст» (комиссар Алиби Джангильдин, 1967), «Необычный день» (ученый Алтай Курманов, 1972), «Чокан Валиханов» (султан Тезек-торе, 1984), «Батыр Баян» (Абылай-хан, 1992). Сатимжан САНБАЕВ – автор сценариев художественных фильмов «Там, где горы белые» («Белая аруана», 1972), «Дом у соленого озера», 2004) и др.