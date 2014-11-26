Трагедия произошла в одном из частных домов по улице Профсоюзная, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как рассказала соседка погибших, когда точно произошла трагедия, они точно не знают, но нашли тела вчера, 25 ноября. Это был родительский дом 19-летнего Димы. Его мама умерла два года назад, отец жил отдельно. Вместе с Димой в доме проживал его 21-летний друг Алексей. Он был детдомовцем.

- Мальчишки были обычные, не пили, жили тихо, - рассказала соседка. - На работу собирались ехать, то ли в Аксай, то ли в Москву, вон, даже сумку собрали, лежит до сих пор.

По ее словам, парней нашел отец Димы.

- Он звонил на мобильный телефон сына, тот не отвечал, тогда он приехал сюда, - продолжает женщина. - Сын повесился в нежилом помещении дома, а друг висел на дереве за туалетом на улице. При них нашли записку: "Да пошли вы...". Кто именно написал записку, неизвестно, поскольку буквы печатные. В доме все было спокойно, чистенько, на столе два бокала с чаем. Что случилось, никто не знает.

В полиции подтвердили факт обнаружения трупов, тела направлены на экспертизу, записка также изучается.

