Его отсутствие командиры обнаружили во время построения. Тут же сообщили об этом в военную полицию. Вызвали родителей КУЗНЕЦОВА из Кустанайской области. Начались поиски. Спустя 3 часа солдата нашли у его знакомого. Сейчас ведется доследственная проверка: каким образом солдат смог покинуть военную часть, и с какой целью. - Нам позвонили прямо с части, - рассказывает отец солдата-срочника Владислав КУЗНЕЦОВ. - Сказали, что он покинул часть самовольно. Я с ним уже встретился. Он сказал, что его кто-то обидел и поэтому он решил уйти. 19-летний Владислав КУЗНЕЦОВ был призван 5 месяцев назад. Он уроженец Кустанайской области. Как сообщили в пресс-службе РгК «Батыс» Национальной гвардии РК, по данному факту назначено служебное расследование, проводится доследственные проверка, выясняются обстоятельства случившегося. По словам отца рядового КУЗНЕЦОВА, сын регулярно звонил домой, жалобы на службу не высказывал. По предварительной проверке фактов неуставных взаимоотношений не установлено. Военнослужащей рядовой Кузнецов и его родители претензий к воинской части не имеют.отец солдата Владислав Владимиров