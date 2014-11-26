Сегодня в Павлодарском межрайонном уголовном суде завершился процесс по делу в отношении бывшего акима Павлодарской области Ерлана Арына, передает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда.
Судом Ерлан Арын признан виновным по статье 307, часть 3 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим ответственную государственную должность". Он проговорен к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, по распоряжению суда, Ерлан Арын будет лишен орденов "Курмет" и "Парасат". Экс-аким Павлодарской области освобожден из-под стражи в зале суда.
"Я довольна приговором. Ожидали лучшего, но и это результат", - заявила после оглашения приговора адвокат Ерлана Арына Айжан Сабирина.
Напомним, обвинения в отношении подсудимого строились на показаниях бывшего помощника акима области Багустара Сапарова, уличенного осенью прошлого года в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Как выяснилось в суде, чтобы снять с себя подозрения в совершении тяжких преступлений Сапаров написал явку с повинной, в которой указал, что действовал в интересах своего начальника.
Изначально, следствие инкриминировало Ерлану Арыну обвинения по 10 эпизодам. Однако в ходе следствия осталось только два. Ходатайство стороны защиты о необходимости вернуть дело на доследование суд отклонил.
Таким образом в суде рассматривались обвинения в хищении 1, 6 миллиона тенге у предпринимателя Ильи Теренченко. Данные денежные средства якобы были потрачены на покупку автомобиля "Нива" для павлодарского многопрофильного колледжа, принадлежащего супруге экс-акима Ризат Арын. Кроме того, по данным следствия для покупки двух "ГАЗелей" для этого же учебного заведения вымогалась взятка у предпринимателя Умлата Матиева в размере 5,6 миллиона тенге за победу в тендере и общее покровительство.
На суде оба предпринимателя заявили, что с денежной просьбой к ним обращался именно Сапаров, ему же они и передавали деньги. Кроме того, в первый же день суда Илья Теренченко отказался от материальных требований и заявил, что не имеет никаких претензий к подсудимому. "Никаких отношений у меня с Ерланом Мухтаровичем не было и никаких претензий я к нему не имею, - сказал Теренченко, - Обвинений лично я не выдвигал".
Он также добавил, что не считает себя потерпевшим. "В начале апреля в областном акимате заместитель акима области Арслан Абдыкалыков попросил меня оказать спонсорскую помощь в покупке автомашины "Нива" для ветерана. Исходя из благих побуждений я ее оказал. Я не считаю себя потерпевшим, это была благотворительность и эти деньги для меня ущерба не представляют. В финпол я не обращался. Меня туда пригласили, и только там я все узнал'', - отметил Теренченко. В свою очередь предприниматель Умлат Матиев подтвердил, что взятку давал Сапарову.
Отметим, что общественность Павлодара придерживается мнения, что экс-аким стал жертвой грязных интриг нечистого на руку помощника. В этом же убежден и сам Ерлан Арын. С его слов, то, что дело в отношении него было сфальсифицировано, подтверждается отсутствием доказательств факта вымогательства взятки и ее получения, так и хищения денег у предпринимателей.
Адвокаты Ерлана Арына заявили, что предъявленные ему обвинения не нашли подтверждения как в ходе следствия, так и в судебном процессе. По их утверждению, следствие изначально велось с обвинительным уклоном, а главный свидетель обвинения Багустар Сапаров, до июля этого года сам находился в списке обвиняемых. Сторона защиты отмечала, что он намеренно оговорил Арына, чтобы избежать наказания.
Напомним, Ерлан Арын был задержан в марте этого года. Он покинул пост акима Павлодарской области 20 декабря 2013 года после того, как финансовая полиция арестовала его советника Толегена Бастенова по подозрению в получении взятки.