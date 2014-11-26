Корреспондент "МГ" встретился и побеседовал с Денисом УРУБКО - высотным альпинистом, мастером спорта международного класса, неоднократным чемпионом СНГ, четырехкратным обладателем приза «Золотой ледоруб», журналистом и писателем.
От Алтая до Гималаев
Наша встреча с известным скалолазом произошла в Аксае.
- Генеральный директор компании КПО б. в. Дамиано РАТТИ родом из северной Италии, а север Италии - это Альпы. Там каждый второй, если не профессиональный альпинист, то любитель, наверняка. Узнав о том, что я сейчас проживаю в Бергамо, где и тренируюсь, господин Ратти пригласил меня в Аксай, чтобы я побеседовал с сотрудниками компании, рассказал о своих восхождениях, - так объясняет Денис свой приезд в газовую столицу ЗКО.
Альпинизмом Урубко занимается более 20 лет, но это профессионально, а до этого были горы Сахалина и Алтая, где Денис, будучи юношей, совершил свои первые восхождения.
Родители Урубко переехали из Ставропольского края на Сахалин из-за здоровья сына - у него развивалась аллергическая астма. Путешествия по тайге и лесам острова вместе с отцом-геодезистом привили Денису опыт длительной походной жизни и исцелили от недуга. А потом были горы. В 17 лет Урубко поднялся в одиночку на Восточную Белуху (4506м), что на Алтае, а через полгода вместе с другом совершил зимнее восхождение на Ключевскую сопку (4750м) на Камчатке. Вот с этого времени и начался его «боевой путь». Горный клуб во Владивостоке, спортивные сборы, третий разряд по альпинизму, норматив второго разряда, помощник в горных треккингах, поездка на Памиро-Алтай, восхождение на свой первый пятитысячник Актюбек, несколько сольных восхождений, а потом спортивный клуб ЦСК в Алматы, альпинистская спортивная секция. Приняв гражданство Казахстана, был призван на действительную воинскую службу, которую проходил в ЦСК. Заочно поступил в Казахский национальный университет имени аль-Фараби, где учился на факультете журналистики.
Снежный барс
Эверест для Дениса (а именно с самой высокой горной вершины мира начал альпинист покорение восьмитысячников), по его словам, стал проверкой - проверкой возможностей и выносливости. А выносливость нужна еще какая: зимой в Гималаях и Каракоруме (центр нагорной Азии) температура понижается до -40 градусов плюс к этому снег и ветер. Именно зимой было восхождение Дениса в паре с итальянцем Симоном МОРО на вершину Макалу (8481м) в Гималаях. Гора покорилась альпинистам только со второй попытки. Это было в 2009 году. За это восхождение Урубко и Моро получили альпинистский Оскар - престижную награду Eiger Award-2009. В тот же год Урубко вместе с Борисом ДЕДЕШКО совершили первопроход по юго-восточной стене на Чо-Ойю - последнем из восьмитысячников мира, покоренных Денисом. После этого восхождения Урубко стал первым альпинистом в СНГ и восьмым в мире, сумевшим пройти все 14 вершин без применения кислородных приборов.
- Без кислородной маски ведь очень сложно на такой высоте? - спрашиваем у альпиниста.
- Это также как под водой - ныряете самостоятельно, без акваланга и прочих приспособлений или же в полной экипировке дайвингиста. Разница есть? - в свою очередь задает вопрос УРУБКО.
Очевидное - невероятное
Как рассказывает Денис, восхождения, в зависимости от сложности, могут быть продолжительными. К примеру, в Непале одно из таких восхождений длилось три месяца (в год Урубко совершает порядка 30 восхождений - прим. автора.). Что же до экспедиций, то они могут быть как многочисленными (от 10 до 40 человек) до соло, то есть одиночного восхождения. Приходилось Денису подниматься и ночью.
- Темно же! Ничего не видно! - восклицаем невольно.
- Почему? - удивляется наш собеседник, - звезды же светят.
- А приходилось ли сталкиваться с чем-то необычным и загадочным в горах? Гималаи обычно связывают с таинственным снежным человеком Шамбалой…
- Если и бывают видения, то это, скорее, галлюцинации от переутомления, нехватки кислорода, - считает Денис, - А необъяснимое, чему я сам стал свидетелем, было на Тянь-Шане, на пике Пржевальского. Я тогда один ночевал в палатке. Внезапно палатка осветилась - что-то явно происходило в небе - свет был мигающий, как сирена. И звуки… Вам доводилось слышать, как звучат буддийские трубы? Вот именно такое низкое звучание шло. Длилось это минут десять. Второй случай, когда вновь я услышал такие же непонятные звуки, было уже на Хан-Тенгри. Тогда мы были вдвоем с Борисом ДЕДЕШКО и оба слышали…
Альпинист и писатель
Журналистика в жизни Урубко сыграла важную роль. Литературный дар у него от мамы - именно она, преподаватель по образованию, привила сыну эту любовь. Денис - автор множества статей и очерков, писал для газет и журналов. А еще он автор книг об альпинизме: «Горный сезон», «Прогулка самурая», «Реинкарнация», «Пленник альпинизма», «Абсурд Эвереста» и еще 8 книг (к слову, последняя - 14 по счету, вышла в ноябре 2014 года в Польше). Часть из них издана в России и Казахстане, часть – за рубежом.
- Когда я описываю то, что происходило со мной, я словно заново испытываю эти ощущения, - признается альпинист.
А еще об Урубко сняты документальные фильмы и передачи. Да и он сам любитель съемок, и надо сказать, что они у него профессиональные.
Весь мир как на ладони
Горы - это не только природа, романтика, но и опасность. Бывает так, что даже опытные альпинисты попадают в сложные ситуации, порой заканчивающиеся трагично.
- На войне всегда понятна смерть, и ее можно оправдать, а вот в альпинизме она бессмысленна - человек погибает по своей вине. Когда восхождение одиночное, тогда вообще не имеешь право на ошибку. Было так, что меня спасали. Приходилось спасть других, - говорит Урубко.
Но, несмотря на риск, Денис продолжает разрабатывать новые маршруты и покорять вершины. В декабре этого года интернациональное трио - Денис УРУБКО, Алекс ЧИКОН (Испания) и Адам БЕЛЕЦКИЙ (Польша) будут штурмовать вторую после Эвереста вершину мира К-2 (Чогори), за неприступность и сложность прозванную Горой Смерти.
Есть у 41-летнего альпиниста мечта - подняться на Серро-Торре, вершину в Патагонии, что на границе Аргентины и Чили. По сравнению с Гималаями и Каракорумом, самая высокая вершина Анд - около 7000 метров, а Серро-Торре чуть более 3000 метров, но она является одной из сложнейших вершин мира. Вот ее-то и мечтает покорить Урубко.
- Я иду, потому что этого хочется, - говорит Денис. - И вообще горы - это красиво, интересно и необычно…
Цитаты альпиниста
«Не будучи альпинистом, Высоцкий очень точно передал в своих стихах те ощущенья, что испытываешь в горах, особенно это касается человеческих отношений…»
«В Европе есть три области, где население просто живет альпинизмом: это Северная Италия, Север Испании, где проживают баски, и юг Польши. Как раз родом из этих мест прославленные горовосходители».
Фото предоставлено Денисом УРУБКО