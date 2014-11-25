Об этом сегодня, 25 ноября, на брифинге рассказал и. о. руководителя департамента защиты прав потребителей по ЗКО Сергей ЩЕРБИНА. scherbin - Ежегодно проводятся противогнусовые истребительные работы. На эти цели из республиканского бюджета в этом году было выделено более 45 млн тенге. В текущем году по городу против окрыленной формы гнуса обработано лесной зоны и открытых территории на 11 000 га, - рассказывает Сергей ЩЕРБИНА. - В следующем году мы перестанем быть оператором этих работ, но продолжим курировать. Сейчас уже идет работа по пересмотрению списка используемых химикатов из-за того, что этим летом было очень много нареканий со стороны жителей. По словам Сергея ЩЕРБИНЫ, для более эффективной борьбы с комарами необходимо увеличить кратность обработки, то есть какой-то определенный участок не один раз опрыскивать, а несколько, но для этого понадобится больше средств. Также на встрече был поднят вопрос о способе обработки химикатами. Раньше, помимо ранцевого и наземного способов, был еще и авиационный, что давал больший эффект. - На сегодняшний день денег, которые выделены на противогнусовые истребительные работы, недостаточно. У нас на балансе своих летательных аппаратов нет, а частники за мизерную цену не соглашаются к нам идти работать, им просто не выгодно, - заявил Сергей ЩЕРБИНА. - Но вопрос привлечения авиации у нас рассматривается. Правда, бюджет придется увеличить раза в два. gnus   Видео Ербола АМАНШИНА  