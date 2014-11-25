Сегодня, 25 ноября, в Уральском городском суде был вынесен приговор по факту смерти рабочего строительной компании, которое произошло больше года назад, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». altair1 Трагедия произошла в 14.30 часов 23 сентября прошлого года. На улице Фрунзе в районе ресторана «Алматы» подрядная организация «Альтаир» проводила замену канализационных труб. 49-летний рабочий Тулеген САЛИХОВ спустился в траншею, чтобы измерить глубину. В этот момент его засыпало грунтом. От полученных травм рабочий скончался на месте. По факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 152 УК РК — «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Судья Уральского городского суда Слуканым КАДРАЛИЕВА признала виновным в смерти рабочего прораба ТОО «Альтаир» Рамиля ИШМАКОВА. — ИШМАКОВ, работая прорабом в ТОО «Альтаир», и на основании приказа директора данного предприятия, будучи назначенным начальником участка на данном объекте, то есть, являясь лицом, на котором лежали обязанности по организации выполнения производственных заданий по строительно-монтажным работам, проведению инструктажа подчиненных ему работников по вопросам организации труда, соблюдению технологической дисциплины и освоению новых технологических процессов, вследствие небрежного и недобросовестного отношения к ним, совершил преступление против конституционных и иных прав и свобод человека при следующих обстоятельствах, — рассказала судья Слуканым КАДРАЛИЕВА. — Рамиль ИШМАКОВ допустил плотника-бетонщика САЛИХОВА к работам, не соответствующим его должностным обязанностям. При этом ИШМАКОВ, не соблюдая проект производства работ, где было предусмотрено разрабатывать траншею с вертикальными стенками и крепить стенки траншеи деревянным шпунтом, не соблюдая правил охраны труда и техники безопасности в строительстве, разрабатывая траншею с откосом без креплений, не проведя тщательного осмотра состояние грунта откосов, их устойчивость, производил работу по прокладке канализационной трубы. По словам судьи, 23 сентября Тулеген САЛИХОВ спустился в разрабатываемую траншею глубиной 5,6 метра и шириной 6 метров, где из-за влажности произошел обвал грунта в траншею. Прораб «Альтаира» был приговорен к трем годам ограничения свободы. Кроме того, он должен возместить судебные издержки. Гражданский иск семьи САЛИХОВА удовлетворен не был. Судья постановила рассмотреть иск в гражданском порядке. По словам сына погибшего, они подавали гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере полутора миллионов тенге. К слову, иск на возмещение морального вреда был удовлетворен весной нынешнего года частично. Из 5 миллионов тенге, на которые подавала семья Салиховых, суд удовлетворил только 500 тысяч тенге. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Напомним, в прошлом году в ТОО «Альтаир» произошло два несчастных случая. В мае 2013 года на территории базы предприятия на рабочего упала стрела крана. 34-летний стропальщик погиб на месте. В сентябре того же года рабочего «Альтаира» засыпало грунтом в траншее. А в марте нынешнего года на стройплощадке новой школы в поселке Зачаганск на 50-летнего рабочего упал кран. Он также погиб на месте. altair2 altair Фото Медета МЕДРЕСОВА