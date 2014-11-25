Родные 5-летнего Тамирлана САНДЫБАЕВА намерены обратиться к лучшим экстрасенсам - победителям популярной российской программы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Они не верят, что их сын просто заблудился и умер от переохлаждения. Семья по-прежнему считает, что мальчик умер от чьей-то руки. Сейчас они ищут контакты участников российского проекта. К поискам подключились и волонтеры, которые параллельно с полицейскими искали Тамирлана. Они готовы помочь родителям ребенка оплатить услуги экстрасенса. - Мы сейчас ищем телефоны, расценки экстрасенсов, - рассказывает волонтер Гульнар. - Мать Тамирлана не верит, что сын мог сам куда-то уйти, как это преподносят полицейские. Мы хотим еще помочь им с адвокатом. Им нужен хороший, профессиональный юрист, чтобы довел это дело до логического конца.