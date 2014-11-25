Об этом стало известно сегодня, 25 ноября, на сессии городского маслихата, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sessiya22По словам руководителя городского отдела занятости и социальных программ Айгуль ТУКЕШЕВОЙ, на сегодняшний день размер материальной помощи детям-инвалидам, обучающимся на дому, составляет 3 МРП или 5556 тенге, и выплачивается она ежемесячно при наличии справки психолого-медикопедагогической консультации. Возмещение затрат обучения на дому, кроме детей-инвалидов, находящихся на полном государственном обеспечении, и детей-инвалидов, в отношении которых родители лишены родительских прав, предоставляется одному из родителей и иным законным представителям детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов, причем независимо от дохода семьи. Депутаты единогласно проголосовали за увеличение размера ежемесячной выплаты до 5 МРП. К слову, на сегодняшний день в Уральске насчитываются 160 детей-инвалидов, обучающихся на дому. Фото Медета МЕДРЕСОВА