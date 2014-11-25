Сегодня, 25 ноября, депутаты городского маслихата уточнили бюджет Уральска на 2014 год, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sessiya По словам руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Бибигуль НИЕТКАЛИЕВОЙ, вопрос уточнения городского бюджета на рассмотрение сессии вносится на основании обращения депутатов и писем администраторов бюджетных программ акимата г. Уральск. - Мы провели анализ исполнения бюджета, и на сегодняшней сессии перераспределяем сэкономленные бюджетные средства на завершение необходимых работ, - рассказала Бибигуль НИЕТКАЛИЕВА. В частности, было предложено, а впоследствии принято депутатами увеличение доходной части бюджета на сумму 13 миллионов 91 тысячу тенге. Что касается сокращения средств, то 129 млн 569 тысяч тенге проводится в отделе жилищно-коммунального хозяйства г. Уральск, на 38 млн 711 тысяч тенге сократятся средства отдела строительства и на 37 млн - отдела финансов. - Сэкономленные бюджетные средства направляются на оплату коммунальных услуг и выплату заработной платы по объектам образования (113 млн 741 тысяча тенге), благоустройство (55 млн 47 тысяч тенге) и освещение города (18 млн 900 тысяч тенге), - говорит руководитель отдела. - Также небольшой объем средств от экономии в сумме 11 миллионов 784 тысяч тенге предлагается перераспределить внутри самих отделов акимата города.