24-летнюю женщину приговорили к 7 с половиной годам лишения свободы, а ее 48-летнюю мать - к 8 годам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Продать собственную дочь и внучку парочка решила еще до появления малышки на свет. Актюбинка забеременела вне брака, но возлюбленный отказался на ней жениться. Тогда женщина рассказала обо всем матери, которая и надоумила родную дочь избавиться от нежеланного ребенка таким способом. Покупательницей выступила хозяйка квартиры, которую арендовали преступницы в качестве временного жилья. Вначале парочка запросила у клиентки двухкомнатную квартиру, но затем сторговались до миллиона шестисот тысяч тенге. Но бдительная покупательница в самый последний момент сообщила о предстоящей «купле-продаже» в правоохранительные органы. Сделка состоялась сразу после того, как девочка появилась на свет. Горе-мамашу и бабушку задержали прямо возле роддома, когда они передавали новорожденную покупательнице.