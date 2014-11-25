Уральский мусорный полигон исчерпал свой ресурс ещё в 2000-м году. Однако весь мусор города продолжал исправно вывозиться на прежнее место и во всех смыслах отравлять жизнь жителям Зачаганска. Недавно стало известно, что рядом с полигоном твёрдо-бытовых отходов расположен другой полигон - для токсичных веществ. Не успела общественность возмутиться, как власти заявили: разговоры о создании нового полигона ведутся уже давно и через полтора года старая городская свалка будет законсервирована.
В далёком 1975 году в Уральске открылся новый мусорный полигон. В то время Зачаганска практически не было и это место соответствовало всем требованиям по захоронению мусора. Свалка была рассчитана на 25 лет, но уже переработала на 14 лет больше положенного.
За эти годы жилой сектор подобрался к мусорке меньше, чем на три километра. А спрессованный годами мусор превратился в горючее вещество, которое возгорается по нескольку раз в год, окутывая Зачаганск пеленой едкого дыма.
Время от времени у полигона появлялись хозяева из числа бизнесменов. В прошлом году городскую свалку арендовало ТОО "Арктур", а директор этого предприятия Владимир САРЫЧЕВ
планировал открыть мусороперерабатывающий завод. Предприятие обещало быть перспективным и решить проблему с утилизацией отходов раз и навсегда. Однако с 1 июня свалка вновь перешла на баланс города, а о создании завода уже никто не говорит.
Для жителей Зачаганска это лето выдалось не только жарким, но и пахучим - дым от беспрестанно горящей свалки буквально застилал улицы микрорайона. Однако справиться с пожарами никак не получалось: копившийся десятилетиями мусор стал настолько горючим, что порой для возгорания хватало солнечного луча, преломленного через бутылочное стекло. И если удавалось потушить огонь в одном месте, через какое-то время загоралось в другом. Мусорка тлеет до сих пор, несмотря на осенние холода и сырую погоду.
- Я живу на улице Узеньской, в двух километрах от городской свалки, - рассказывает жительница Зачаганска Сандугаш ВАСИЛЬЕВА
. - Всё лето там горел мусор, а мы задыхались от едкого дыма. У меня беременная дочь и трёхлетний внук, я хочу, чтобы они были здоровыми, а не дышали вредными веществами. Недавно мы узнали, что рядом со старым полигоном будет открыт новый, для токсичных отходов, по этому поводу были объявлены общественные слушания. Однако, когда мы встретились с руководством компании "Батыс Эко Орталыгы", нам сказали, что полигон для токсичных отходов существует с 2007 года.
- Этот полигон отравляет жизнь всем жителям Зачаганска, - рассказывает Айганым УТЕЛЯЕВА
, чей дом тоже находится неподалёку от свалки. - В 1975 году, когда открыли городскую свалку, здесь была только зона и кирпичный завод. Сейчас в Зачаганске, помимо частного сектора, есть школа, детская деревня, детсад и областная детская больница. Поэтому вопрос о закрытии полигона надо решать как можно быстрее, иначе он всех нас отравит.
В пасмурную ноябрьскую погоду городская свалка являет собой настолько печальное зрелище, что сюда вообще не хочется заходить. Эффект усугубляется кружащими над свалкой стаями воронья и смрадным запахом тлеющего мусора, от которого начинает болеть голова.
На свалке постоянно находятся люди, собирающие пластик. Говорят, самые оборотистые могут заработать на пластике до 200 тысяч тенге. Однако, аборигены свалки, с которыми мы встретились в этот день, не подтвердили нам этой информации. Они вообще не стали вступать с нами в беседу. Лишь посмотрели удивлённо на фотоаппарат и продолжили копаться в отходах.
Бездомных собак на мусорке тоже немало. Выглядят они вполне сытыми и благополучными.
Эти собаки вообще не боятся людей. Когда мимо меня пробежала стая из полутора десятка дворняг, которые между собой беспрестанно огрызались и тявкали, стало не по себе: этим животным ничего не стоит напасть на человека.
Как выяснилось, городские власти уже давно думают о переносе мусорного полигона подальше от жилого сектора, однако сделать это в ближайшее время не получится.
- Согласно генеральному плану, развитие города предусматривает расширение Уральска, строительство жилья и объектов социальной сферы в северо-восточном и юго-западном направлении, - говорит заместитель акима города Галым ОРЫНГАЛИЕВ. - К последнему и относится посёлок Зачаганск. Поэтому мы планируем перенести полигон на 6-7 километров от города. На сегодня место уже определено. Теперь мы занимаемся разработкой этого вопроса. Нам необходимо подготовить технико-экономическое обоснование к строительству нового полигона, для этого необходимо около полутора лет. Разумеется, необходимы и средства. Этой работой будут заниматься местные исполнительные органы.
Согласно официальным данным, новая городская свалка будет расположена примерно на 70 гектарах земли по саратовской трассе на шесть-семь километров дальше от существующего полигона. Что касается полигона токсичных отходов, то он и вовсе прекратит своё существование.
- В 2007 году у нас был построен полигон для размещения токсичных отходов 1, 2 и 3 классов опасности, - рассказывает заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Назгуль ЖАБАСОВА. - Данный объект предназначен для размещения, хранения и переработки токсичных отходов, предприятий, находящихся на территории города Уральска. Например, для размещения замазученных грунтов в городе с советских времён оставались бесхозные земли с автозаправок. Или захоронение строительных и медицинских отходов. Поэтому маленький полигон нужно было построить. В 2011 году полигон был передан малому предприятию ТОО «Вест Энергия». Они проработали там два года. Там было размещено около 60 тонн замазученного грунта и тары. Теперь для размещения токсичных отходов данный объект непригоден, так как не соответствует требованиям. Вопрос о строительстве нового полигона для токсичных отходов не будет стоять, потому что в нашем городе все предприятия, которые выбрасывают загрязняющие вещества в атмосферу, находятся за городом и свои отходы они сюда не повезут.
Петр ТРОЦЕНКО
Фото автора