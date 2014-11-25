Фото 1Уральский мусорный полигон исчерпал свой ресурс ещё в 2000-м году. Однако весь мусор города продолжал исправно вывозиться на прежнее место и во всех смыслах отравлять жизнь жителям Зачаганска. Недавно стало известно, что рядом с полигоном твёрдо-бытовых отходов расположен другой полигон - для токсичных веществ. Не успела общественность возмутиться, как власти заявили: разговоры о создании нового полигона ведутся уже давно и через полтора года старая городская свалка будет законсервирована. Фото 2В далёком 1975 году в Уральске открылся новый мусорный полигон. В то время Зачаганска практически не было и это место соответствовало всем требованиям по захоронению мусора. Свалка была рассчитана на 25 лет, но уже переработала на 14 лет больше положенного. Фото 3За эти годы жилой сектор подобрался к мусорке меньше, чем на три километра. А спрессованный годами мусор превратился в горючее вещество, которое возгорается по нескольку раз в год, окутывая Зачаганск пеленой едкого дыма. Фото 4Время от времени у полигона появлялись хозяева из числа бизнесменов. В прошлом году городскую свалку арендовало ТОО "Арктур", а директор этого предприятия Владимир САРЫЧЕВ планировал открыть мусороперерабатывающий завод. Предприятие обещало быть перспективным и решить проблему с утилизацией отходов раз и навсегда. Однако с 1 июня свалка вновь перешла на баланс города, а о создании завода уже никто не говорит. Фото 5Для жителей Зачаганска это лето выдалось не только жарким, но и пахучим - дым от беспрестанно горящей свалки буквально застилал улицы микрорайона. Однако справиться с пожарами никак не получалось: копившийся десятилетиями мусор стал настолько горючим, что порой для возгорания хватало солнечного луча, преломленного через бутылочное стекло. И если удавалось потушить огонь в одном месте, через какое-то время загоралось в другом. Мусорка тлеет до сих пор, несмотря на осенние холода и сырую погоду. Фото 6- Я живу на улице Узеньской, в двух километрах от городской свалки, - рассказывает жительница Зачаганска Сандугаш ВАСИЛЬЕВА. - Всё лето там горел мусор, а мы задыхались от едкого дыма. У меня беременная дочь и трёхлетний внук, я хочу, чтобы они были здоровыми, а не дышали вредными веществами. Недавно мы узнали, что рядом со старым полигоном будет открыт новый, для токсичных отходов, по этому поводу были объявлены общественные слушания. Однако, когда мы встретились с руководством компании "Батыс Эко Орталыгы", нам сказали, что полигон для токсичных отходов существует с 2007 года. Фото 6.1- Этот полигон отравляет жизнь всем жителям Зачаганска, - рассказывает Айганым УТЕЛЯЕВА, чей дом тоже находится неподалёку от свалки. - В 1975 году, когда открыли городскую свалку, здесь была только зона и кирпичный завод. Сейчас в Зачаганске, помимо частного сектора, есть школа, детская деревня, детсад и областная детская больница. Поэтому вопрос о закрытии полигона надо решать как можно быстрее, иначе он всех нас отравит. Фото 7В пасмурную ноябрьскую погоду городская свалка являет собой настолько печальное зрелище, что сюда вообще не хочется заходить. Эффект усугубляется кружащими над свалкой стаями воронья и смрадным запахом тлеющего мусора, от которого начинает болеть голова. Фото 8На свалке постоянно находятся люди, собирающие пластик. Говорят, самые оборотистые могут заработать на пластике до 200 тысяч тенге. Однако, аборигены свалки, с которыми мы встретились в этот день, не подтвердили нам этой информации. Они вообще не стали вступать с нами в беседу. Лишь посмотрели удивлённо на фотоаппарат и продолжили копаться в отходах. Фото 9Бездомных собак на мусорке тоже немало. Выглядят они вполне сытыми и благополучными. Фото 10Эти собаки вообще не боятся людей. Когда мимо меня пробежала стая из полутора десятка дворняг, которые между собой беспрестанно огрызались и тявкали, стало не по себе: этим животным ничего не стоит напасть на человека. Фото 11Как выяснилось, городские власти уже давно думают о переносе мусорного полигона подальше от жилого сектора, однако сделать это в ближайшее время не получится. -  Согласно генеральному плану, развитие города предусматривает расширение Уральска, строительство жилья и объектов социальной сферы в северо-восточном и юго-западном направлении, - говорит заместитель акима города Галым ОРЫНГАЛИЕВ. - К последнему и относится посёлок Зачаганск. Поэтому мы планируем перенести полигон на 6-7 километров от города. На сегодня место уже определено. Теперь мы занимаемся разработкой этого вопроса. Нам необходимо подготовить технико-экономическое обоснование к строительству нового полигона, для этого необходимо около полутора лет. Разумеется, необходимы и средства. Этой работой будут заниматься местные исполнительные органы. Фото 12 Согласно официальным данным, новая городская свалка будет расположена примерно на 70 гектарах земли по саратовской трассе на шесть-семь километров дальше от существующего полигона. Что касается полигона токсичных отходов, то он и вовсе прекратит своё существование. Фото 13- В 2007 году у нас был построен полигон для размещения токсичных отходов 1, 2 и 3 классов опасности, - рассказывает заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Назгуль ЖАБАСОВА. - Данный объект предназначен для размещения, хранения и переработки токсичных отходов, предприятий, находящихся на территории города Уральска. Например, для размещения замазученных грунтов в городе с советских времён оставались бесхозные земли с автозаправок. Или захоронение строительных и медицинских отходов. Поэтому маленький полигон нужно было построить. В 2011 году полигон был передан малому предприятию ТОО «Вест Энергия». Они проработали там два года. Там было размещено около 60 тонн замазученного грунта и тары. Теперь для размещения токсичных отходов данный объект непригоден, так как не соответствует требованиям. Вопрос о строительстве нового полигона для токсичных отходов не будет стоять, потому что в нашем городе все предприятия, которые выбрасывают загрязняющие вещества в атмосферу, находятся за городом и свои отходы они сюда не повезут. Петр ТРОЦЕНКО Фото автора