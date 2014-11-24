Сегодня, 24 ноября, корреспонденты портала "Мой ГОРОД" побывали в двух селах, жители которых из-за отсутствия моста вынуждены ходить по льду.
В селе Садовое Зеленовского района полторы тысячи жителей ежедневно переправляются в поселок Асан на пароме, где их с шести утра уже ожидает паромщик, который за мизерную плату в 20-50 тенге переправит людей на другой берег.
- С шести утра и до девяти вечера я нахожусь на переправе, это как бы моя работа, - говорит житель села Садовое Вячеслав КРАЙНЮК. - Утром я прихожу пораньше, так как Чаган покрывается тонким слоем льда и паром примерзает к берегу, мне приходится прорубать лед, чтобы освободить путь. За день я больше сотни раз переплываю через Чаган. Утром в основном все на работу, а уже днем детишки в школу идут.
По словам паромщика Вячеслава КРАЙНЮКА, ежегодно на переправе тонут люди. Последний случай был этой весной, когда мужчина утром шел на работу по льду и провалился. Спастись он не смог, так как лед был рыхлым и ломался, как только тонущий хватался за него. Это далеко не самый трагичный случай: пять лет назад, когда уже сошел лед, на пароме переправлялись отец с сыном и паром перевернулся, им также не удалось спастись. Однако вопрос строительства моста до сих пор не решен. Паром через Чаган - всего лишь понтон из железных бочек. Сейчас эта переправа - единственная для полутора тысяч жителей села возможность попасть в город.
- Мы ежегодно пишем в акимат письма, где просим о строительстве моста, но власти разводят руками и говорят, что денег в бюджете нет, - сообщает паромщик. - Конечно, есть и другая дорога в объезд, но это не меньше десяти километров и два раза в день пешком такое расстояние пройти просто нереально.
Помимо этого села, есть и другое, которое находится близ Садового. В селе Зеленое того же района также есть проблема - отсутствие моста. С наступлением холодов для жителей этого села главной проблемой становится переправа, так как у них нет своего паромщика и им часами приходится ожидать, когда с другого берега кто-то переправит паром.
- С наступлением холодов паром примерз и его некому отогреть, чтоб он пошел, - рассказывает жительница села Зеленое Махаббат. - Поэтому нам приходится переходить на тот берег по льду на свой страх и риск. Хорошо, что в этом году райОО выделили автобус, и детей забирают в школу и привозят вечером назад, а то в прошлые годы они вместе со взрослыми ходили по тонкому льду.
Сложившуюся ситуацию прокомментировал руководитель отдела контроля на водном транспорте Сембай ДЖУМАГАЗИЕВ.
- Всего по области зарегистрировано девять паромов, семь на реке Урал и два на Чагане, - говорит Сембай ДЖУМАГАЗИЕВ. - Они официально зарегистрированы как плавательные судна, но это придумали не мы, а сами жители сел. Мы вообще можем запретить все эти самодельные паромы и все. Конечно, сельчане хотят нормальных мостов, но на это необходимы большие средства, которых, видимо, пока нет. Сейчас начнется зима, и дети вместе с родителями будут ходить по льду. Они думают, что если еще кто-то погибнет как в поселке Октябрьское, когда после того как паром перевернулся им построили мост, построят мост, но такого не будет. Люди сами не берегут свои жизни.
Как рассказали в водно-спасательной службе ДЧС ЗКО, сейчас ведется измерение толщины льда на реках Урал, Деркул и Чаган. Также ведется патрулирование мест, где возможен переход по льду.
- Чтобы можно было выйти на лед, толщина должна достигать не менее семи сантиметров на одного человека, - рассказывает заместитель начальника водно-спасательной службы ДЧС ЗКО Виктор ВЕЛИКАНОВ. - Сегодняшняя проверка показала, что толщина льда максимум восемь сантиметров, но лед по-прежнему не устойчив. Во многом толщина зависит от рельефа и русла реки. Во многих местах есть промоины, да и к тому же сейчас солнце пригревает, и лед не становится тверже. Поэтому призываем людей не выходить на лед.