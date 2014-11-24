Сегодня, 24 ноября, должны были состояться прения по делу Алины ХАКАЛО, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, однако прения были перенесены. hakalo Вместо этого сегодня в зале судебного заседания прослушали аудиозапись со встречи между потерпевшими и Алиной ХАКАЛО, которая состоялась в декабре 2013 года в присутствии потерпевшей и представителя АО «Конденсат» Светланы БАРАБАШ. На аудиозаписи был зафиксирован разговор о деятельности Алины ХАКАЛО, подсудимая говорила о том, что аннулирует договоры с грантополучателями и вернет деньги пострадавшим. Во время разговора нередко возникали споры между людьми. Один из них сказал, что ради сделки заложил квартиру, а когда выяснилось, что гранта не будет, его семья оказалась на улице. Другой мужчина говорил, что не хочет шумихи. - Мне публичность не нужна, просто рассчитайся со мной, верни деньги, нигде мою фамилию не уточняй, - говорит на записи мужчина. Интонация этого мужчины нередко повышалась, все требовали вернуть им деньги. - Если все подадут в суд, это будет большой резонанс. Вам, Алина, в такой ситуации не нужно скрываться. Нам не нужен суд, постарайтесь вернуть деньги. С этого момента вы не должны врать, - говорит на аудиозаписи Калима УТЕШЕВА. На этой записи озвучивалось, что Алина ХАКАЛО возможно присвоила себе деньги и перевела их на другой счет. Сама подсудимая сказала, что все можно проверить. Кроме этого, Айнагуль АКАШАЕВА, на тот момент председатель союза предпринимателей, заявила, что ХАКАЛО воспользовалась ее доверием. - Я доверяла тебе на 200%, теперь все потерпевшие звонят мне. Это просто холодный расчет, ты воспользовалась моим авторитетом, - сказала на встрече Айнагуль АКАШАЕВА. Все, кто присутствовал на встрече, согласились с бывшей главой союза «Атамекен», и говорили, что АКАШАЕВА пострадала больше всех. Отметим, что во время допроса свидетелей в судебном зале никто из потерпевших, кто присутствовал на этой встрече, не знал, что ведется аудиозапись. Об этом не знала и сама подсудимая Алина ХАКАЛО. Сегодня стороны так и не перешли к прениям. Представитель АО «Конденсат» Светлана БАРАБАШ заявила ходатайство о вызове на судебный процесс следователя ТУХТАРОВА. - Не было очных ставок, поэтому к следователю у нас возникло несколько вопросов, - говорит Светлана БАРАБАШ. К слову, именно следователь ТУХТАРОВ допрашивал подсудимую, свидетелей и пострадавших на предварительном следствии по этому делу. Стороны судебного процесса не возразили против ходатайства, и судья Найля ДЖУНУСОВА удовлетворила ходатайство Светланы БАРАБАШ. hakalo1Фото Медета МЕДРЕСОВА