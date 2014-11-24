Генеральная прокуратура Казахстана заблокировала просмотр видеролика о казахстанцах, воюющих на стороне террористов в Сирии, и предупредила о недопустимости его распространения, сообщает ИА Новости-Казахстан. php985 "22 ноября 2014 года в сети Интернет начал распространяться видеоролик "Состязайтесь в благих делах", в котором показаны казахстанские граждане, находящиеся на территории Сирии и участвующие в боевых действиях на стороне террористических организаций. Изучение показало, что содержание ролика направлено на пропаганду и оправдание террористической деятельности", - говорится в сообщении ГП. Согласно пункту 3 статьи 2 Закона Республики Казахстан "О средствах массовой информации" пропаганда и оправдание терроризма не допускаются. В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан "О противодействии терроризму" пропаганда терроризма запрещена. В связи с чем, Генеральной прокуратурой на основании статьи 41-1 Закона "О связи" 22 ноября 2014 года в комитет связи, информатизации и информации министерства по инвестициям и развитию РК внесено предписание о принятии мер по блокированию доступа к данному ролику, а также по его признанию незаконным и запрещению распространения на территории Казахстана в судебном порядке. "Вместе с тем, отдельные физические и юридические лица, а также средства массовой информации продолжают с использованием средств и сетей связи распространять рассматриваемый противоправный видеоматериал. В этой связи, во избежание наступления правовых последствий, Генеральная прокуратура предупреждает о необходимости строгого соблюдения вышеприведенных требований законов и предлагает воздержаться от распространения указанного выше ролика или отдельных эпизодов из него", - резюмируется в сообщении.