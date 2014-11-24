Таковы выводы судебно-медицинской экспертизы, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Специалисты пришли к мнению, что смерть мальчика наступила за 10-13 суток до обнаружения тела. Каких-либо наружных и костно-травматических повреждений на теле малыша специалисты не нашли. Не обнаружили и следы крови. По всей видимости, теперь полицейские закроют уголовное дело, и смерть ребенка будет рассматриваться как несчастный случай. Родные самого Тамирлана пока не комментируют ситуацию. Напомним, мальчик пропал 10 октября этого года. Ребенок играл в песочнице возле дома №167 по улице Утемисова. Мама Тамирлана Сандыбаева отлучилась на 15 минут, а когда вернулась, его уже не было. В поисках мальчика участвовали 1500 полицейских, 100 солдат и почти 800 студентов. Его фото были расклеены на рынках, в автобусах, волонтеры раздавали их на трассе водителям. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное по статье "Похищение человека". 23 октября тело пропавшего мальчика Тамирлана САНДЫБАЕВА обнаружили в реке дачники из местного садового общества.