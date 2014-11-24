Сегодня, 24 ноября, в управлении административной полиции ДВД ЗКО рассказали о модернизации стационарных фотофиксаторов скоростного режима «Red Speed», которые будут фиксировать нарушения без вспышек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта mln Фото с сайта mln По словам замначальника УАП ДВД ЗКО Талгата АХАЕВА, с 12 января 2009 года в Уральске функционируют 6 комбинированных стационарных фотофиксаторов скоростного режима «Red Speed», подключенные к процессинговому центру УАП ДВД ЗКО путем радиопередачи. - В ноябре 2014 года проведена модернизация четырех ранее установленных скоростемеров с «Red Speed» на систему «Мираж», - рассказал Талгат АХАЕВ. - Это в районе первой дачной, по улице Жангир хана в районе ЗКАТУ, Чаганная дамба и по улице Чагано-Набережная. Система «Мираж» предназначена для автоматического контроля соблюдения водителями транспортных средств, правил дорожного движения, связанных с превышением установленной скорости. Скорость транспортных средств, проходящих через контролируемые полосы проезжей части дороги, измеряется с использованием многоцелевого микроволнового радара. Контроль скорости может охватывать до 6 полос движения транспортных средств в одном направлении (от 20 до 250 км/час). Система фиксирует нарушения скоростного режима с зоны действия знака. По его словам, данная система обеспечивает фиксацию правонарушения, где несколько снимков нарушения могут использоваться в качестве доказательств того, что транспортное средство двигалось с превышением установленной скорости, а также для получения изображения транспортного средства, служащего для распознавания его государственного регистрационного номерного знака. - Для обеспечения функционирования в круглосуточном режиме система имеет инфракрасный прожектор, не создающий помехи участникам дорожного движения, то есть фиксирует нарушения без вспышки,  - рассказал Талгат АХАЕВ. - Система может работать в сложных климатических условиях. Она сертифицирована на территории республики как средство измерения скорости и может применяться для информационного взаимодействия с существующим процессинговым центром управления административной полиции, который обеспечивает автоматизированное формирование и печать предписаний о штрафах. Модернизированные скоростемеры заработают уже в конце этой недели, поэтому просят водителей быть внимательнее, поскольку вспышек фиксирования нарушений уже не будет.