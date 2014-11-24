Об этом сообщил замначальника управления административной полиции ДВД ЗКО Талгат АХАЕВ на брифинге сегодня, 24 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ahaevПо словам Талгата АХАЕВА, до конца нынешней недели должно закончиться служебная проверка по факту ДТП на интеллектуальном перекрестке 3 октября нынешнего года. Напомним, 15 ноября в редакцию портала "Мой ГОРОД" обратились уральские водители, которые пожаловались на то, что 3 октября на пересечении улицы Курмангазы и проспекта Евразия около часа дня произошло незначительное ДТП с участием двух машин. Никто из водителей не пострадал, однако машины находились на месте происшествия пять часов, загородив проезд тем, кто поворачивал с Евразии на Курмангазы в сторону рынка. - Я ехал домой около 18:30 в час пик, когда увидел это ДТП, - рассказал один из водителей Арман. - Там не было никаких опознавательных знаков о том, что закрыта дорога или произошла авария. Объехать место ДТП можно было только по встречной полосе, потому что машины перегородили всю дорогу. Все так и делали: дожидались, пока на встречной не будет машин, и объезжали, при этом там же находились и полицейские, которые прибыли на место аварии и не предпринимали никаких действий в отношении нас, потому что понимали, что по-другому проехать просто невозможно. Спустя несколько дней мне пришло фото с «Интеллектуального перекрестка» - там был зафиксирован момент, когда я объезжаю ДТП и написано, что я нарушил правила дорожного движения - пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу. Многих водителей лишили водительских удостоверений за пресечение двойной сплошной и выезд на полосу встречного движения. Тогда автолюбители возмущались долгим приездом полицейских на место аварии. - Многие возмущались тем, что мы камеры видели, но на место никто не приезжал, - рассказал Талгат АХАЕВ. - Но дело в том, что камеры только фиксируют нарушение, человеческого фактора в работе камер нет. Как стало известно, в конце этой недели должна решиться судьба полицейских, которые вовремя не обслужили место ДТП. В настоящее время идет служебная проверка. Виновным лицам грозит наказание вплоть до освобождения  от должности. - А по приказу оформлять дорожно-транспортное происшествие должен каждый сотрудник дорожно-патрульной полиции, - говорит Талгат АХАЕВ. - Каждый инспектор дорожно-патрульной полиции обязан оформлять ДТП, в которых нет пострадавших. В случаях, если в аварии есть пострадавшие, тогда оформлять аварию должно процессуальное лицо, то есть дознаватель. brifing2Фото Медета МЕДРЕСОВА