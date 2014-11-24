ЧП произошло в районе 11 часов дня возле City center по проспекту Евразия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". autobusМужчина угодил под колеса пассажирского автобуса 4 маршрута. Как рассказала девушка, которая была пассажиром этого автобуса, мужчина бросился под колеса сам. - Я стояла на ступенях автобуса и видела все сама, - рассказала свидетель. - Дедушка сам бросился под колеса проезжающему автобусу. Водитель ни в чем не виноват. На место ЧП сразу же приехала машина скорой помощи. Врачи сказали, что сильных повреждений у мужчины нет, но, тем не менее, его забрали в травмпункт областной больницы. На место ЧП приехала дочь пострадавшего мужчины. Она рассказала, что это не первый раз, когда мужчина пытается покончить с собой. Несколько недель назад он пытался броситься под поезд.