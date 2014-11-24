Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, в полицию о разбойном нападении сообщила кассир-оператор. По ее словам, 13 ноября утром неизвестный мужчина, прикрыв лицо медицинской маской и угрожая предметом, похожим на пистолет, пытался открыто похитить деньги из кассы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 20- летнего жителя города, который признался в содеянном, и добровольно выдал орудия преступления - электрошокер и игрушечный пистолет. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 179 ч.2 УК РК "Разбой" и принята мера пресечения в виде ареста.