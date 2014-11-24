33-летний Арман СУРАГАНОВ жив, но, по словам родных, нуждается в помощи врачей. Домой его привели сегодня в 2 часа ночи. Армана в одних трусах и майке нашел чабан. Он шел по хромтауской трассе. Пастух тут же позвонил в полицию. photo33Как рассказывают родственники сержанта, все это время его где-то удерживали, кормили всего один раз в день. Арман был обросший и совершенно неухоженный. Поговорить с самим сотрудником военкомата журналистам не удалось. Сураганов сейчас находится в ДВД, с ним работают следователи, которые пытаются выяснить все обстоятельства его исчезновения. Полицейские пока не комментируют инцидент. А родные, между тем, готовятся к садака по поводу возвращения Армана. - Мы уже не надеялись увидеть его живым, - говорит мама Армана Халима Сураганова. - Еще даже не успели с ним поговорить, полицейские сегодня утром его сразу же забрали. Он весь измученный. Его, видимо, связали и выбросили. Думали, что умрет. А он выжил. Волосы у него до плеч обросли, ногти длинные. Что за изверги могли так издеваться над человеком?! Напомним, дежурный Актюбинского городского управления по делам обороны Арман Талгатович СУРАГАНОВ пропал 15 мая прямо с места работы. Мужчина оставил свой пост в рабочее время, находясь на суточном дежурстве. arman photo22 А родные, между тем, готовятся к садака по поводу возвращения Армана

photo11 photo44