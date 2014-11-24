Компания Beeline Казахстан сообщает о старте продаж высокоскоростных USB-модемов Huawei в эксклюзивных салонах «Азбуки связи». Новые устройства позволят клиентам наслаждаться всеми возможностями мобильного интернета со скоростью до 21,6 мегабит в секунду.

Модемы Huawei снабжены новым программным обеспечением HiLink, которое имеет ряд преимуществ. Теперь при подключении устройства нет необходимости устанавливать специальную программу, все управление осуществляется посредством браузера. Окно браузера открывается сразу после присоединения USB-модема.

«Наша компания всегда тщательно изучает потребности клиентов и предлагает лучшее. Доступ к высокоскоростному интернету дает преимущества, позволяющие всегда быть на шаг впереди.

Как правило, при подключении USB-модемов клиентам приходится устанавливать драйвера и тратить свое время на дальнейшую ручную настройку. Использование новых модемов Huawei позволит сэкономить время и без лишних проблем подключиться к интернету сразу после включения устройства», - комментирует Александр Комаров, Главный коммерческий директор Beeline Казахстан.

3G-модем совместим со всеми наиболее популярными браузерами компьютеров. Стоимость одного модема составляет 1000 тенге. По желанию абонент может приобрести пакет услуг мобильного интернета от Beeline.

