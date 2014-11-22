Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на "Казгидромет". 23 ноября по ЗКО ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, в Уральске - до 18 м/с. В ЗКО ожидается резкое снижение температуры: ночью 24 и 25 ноября - до 12-17 градусов ниже нуля, местами ожидается понижение до 22 градусов. В Уральске 24 и 25 ноября ночью температура опустится до 12-14 градусов мороза. Сегодня, 22 ноября, в Уральске максимальная температура 7 градусов ниже нуля, туман, плохая видимость.