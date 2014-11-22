Сегодня, 22 ноября, в Уральск прибыли ветераны-афганцы, участвующие в автопробеге. veterany-afgancyНа конференции, которую провели участники автопробега, председатель «Союза ветеранов участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов» Мурат МУХАМЕДЖАНОВ наградил медалями своих боевых товарищей, которые участвовали в военных действиях. Также он предложил создать суворовские школы для детей-сирот или детей из неблагополучных семей. - Наш союз уделяет огромное внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи, - рассказал Мурат МУХАМЕДЖАНОВ. - Думаю, нужно создавать специальные школы-интернаты с военной профориентацией, подобные школы у нас расположены на юге страны. В Западном Казахстане таких школ нет. Мурат МУХАМЕДЖАНОВ рассказал, что они проводят автопробег и посвятили его 70-летию Победы над фашисткой Германией и Дню независимости Казахстана. Также союз собирается обратиться к президенту Нурсултану НАЗАРБАЕВУ с вопросом о создании центра социальной адаптации для участников и ветеранов боевых действий. - Средний возраст нашего ветерана составляет 39-40 лет, но они выглядят на все 50 из-за перенесенных тяжелых эмоциональных потрясений, - пояснил Мурат МУХАМЕДЖАНОВ. - Также есть среди них инвалиды. Создание центра социальной адаптации позволит им получать правовую и трудовую помощь. Хочу сказать, что скоро выходит закон о миротворческой деятельности, мы хотим обратиться к президенту предложением, чтобы на военные действия отправляли нас. Мы - ветераны, у которых есть  опыт ведения боевых действий в горах. Вместо молодых ребят лучше отправить нас, так мы выполним свою миссию. К 70-летию Победы над фашисткой Германией союз ветеранов организует автопробег в Волгоград к Мамаеву кургану. В России к ним присоединятся как ветераны Великой Отечественной войны, так и ветераны боевых действий на Таджико-Афганской границе.